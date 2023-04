Sondaggio Ipsos: consenso stabile per il governo, cresce il gradimento per il premier Meloni

A sei mesi dalla nascita del governo Meloni, prosegue la luna di miele con gli italiani. L’esecutivo consolida il consenso, malgrado le polemiche roventi di questi giorni che hanno polarizzato gli schieramenti. L’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere rileva l’aumento di un punto di gradimento per l’esecutivo, che tocca il 44%. E la crescita di due punti per il premier Meloni che ottiene il 46 per cento di giudizi positivi. Portando l’indice di gradimento rispettivamente a 51 e 53.

Sondaggio Ipsos, cresce il consenso per Meloni e il governo

Fisiologica e inferiore a quella registrata dalla maggior parte dei governi precedenti la flessione di 4-5 punti rispetto ai mesi di novembre e dicembre. La tenuta del consenso – spiega Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera – ha diverse spiegazioni, non ultima quella di un’opposizione debole e divisa. Che induce molte persone a fidarsi e «ad affidarsi» a chi guida il Paese.

Effetto rassicurante delle scelte di Palazzo Chigi

In generale il sondaggio dimostra che alcune scelte di fondo di Palazzo Chigi hanno avuto un effetto di rassicurazione, anche su parte dell’elettorato non di centrodestra. Convincono i rapporti con l’Ue, atlantismo, la posizione sul conflitto in Ucraina e la tenuta dei conti pubblici. Anche la situazione economica, la mancata recessione pur prevedibile e il calo dell’inflazione hanno influito sul giudizio degli italiani. Infine Pagnoncelli rileva una certa trasversalità dell’elettorato del centrodestra che produce una sorta di “effetto compensativo”.

FdI stabile al primo posto, cresce il Pd

Il sondaggio fotografa alcune variazione nei consensi ai partiti. Lieve calo di FdI rispetto a marzo. Il partito del premier risulta sempre stabilmente al primo posto con il 29%. Stabili o in lieve crescita i partiti alleati. Con la Lega 8% e Forza Italia che passa dal 7,2% all’8%. Il Pd, in crescita dopo l’elezione di Elly Schlein, si attesta al 20,7%. In lieve calo i 5Stelle al terzo posto con il 16,5%. Perde consensi anche il Terzo polo che perde un punto scendendo al 5,2%, dopo le prove di divorzio tra Renzi e Calenda. Nell’indisce di gradimento dei leader la segretari dem supera di un punto (33) Giuseppe Conte (32). Infine si registra un balzo di 4 punti di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, passa dal 26 al 30 per cento di gradimento nel cuore degli italiani.