Paola Turci e Francesca Pascale si sposano. Il matrimonio sabato in Toscana

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano. Come riporta Leggo.it il matrimonio si celebrerà questo sabato 2 luglio a Montalcino in Toscana. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante stanno insieme da tempo ormai e non hanno mai nascosto la loro storia d’amore, ma nemmeno l’hanno voluta sbandierare. E adesso è arrivato per loro il “grande giorno”.

Sono passati due anni, ricorda il quotidiano, da quando la coppia è stata fotografata in barca durante una vacanza nel Cilento. Le immagini pubblicate sul settimanale Oggi gettarono il seme della curiosità sul loro legame, che fu successivamente confermato dalle dirette interessate e che si è rafforzato negli anni. Montalcino, scrive Leggo.it, è il luogo scelto per la cerimonia, ma il matrimonio al momento è stato tenuto segretissimo, proprio per evitare i riflettori.

Paola Turci e la sua privacy

Come ricorda La Stampa, la cantautrice Paola Turci, 57 anni, è sempre stata molto attenta alla sua privacy: di recente intervistata proprio dal settimanale Oggi, si è limitata a spiegare la sua avversione al gossip: «Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei». Un anno fa, al settimanale F, ricorda il quotidiano torinese, ha ribadito di sentirsi libera di amare chi vuole: «Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo», ha detto, pur spiegando di aver vissuto male l’attenzione nei suoi confronti, come «una sorta di accanimento».