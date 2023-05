Meloni: “Scommettiamo sulla vittoria di Kiev”. Zelensky: “Grazie Giorgia per l’aiuto” (video)

“Un lungo e proficuo confronto” con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “che ringrazio per la visita importante. Sono felice che sia qui e accolto a Roma a meno di tre mesi dalla mia visita a Kiev”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Non smetteremo mai di ripetere che l’Ucraina è vittima di una brutale e ingiusta aggressione. Ho ribadito al presidente Zelensky il sostegno dell’Italia per tutto il tempo che sarà necessario”. Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il presidente ucraino.

Zelensky alla Meloni: “Cara Giorgia, grazie per gli aiuti all’Ucraina”

“Alla pace non si può arrivare con una resa da parte dell’Ucraina. Sarebbe pericoloso per la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per i popoli del mondo”, ha aggiunto il premier, sottolieando che “nessuna pace ingiusta potrà essere imposta all’Ucraina”.

“Cara Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di trovarmi qui oggi in un grande Stato con una grande storia, e per la possibilità di ringraziarvi per i vostri aiuti. In Ucraina non lo dimenticheremo mai”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esordito nel suo incontro congiunto con la Meloni.