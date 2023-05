Meloni: “Sostegno a Kiev a 360 gradi”. Zelensky: “Grazie Giorgia per gli aiuti” (video)

«Un lungo e proficuo confronto» con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «che ringrazio per la visita importante. Sono felice che sia qui e accolto a Roma a meno di tre mesi dalla mia visita a Kiev»: nelle parole di Giorgia Meloni c’è il senso di un incontro che va oltre le formule di rito.

Il presidente del Consiglio si rivolge alla stampa dopo i 70 minuti di colloquio, un faccia a faccia senza neanche la presenza degli interpreti. «Non smetteremo mai di ripetere che l’Ucraina è vittima di una brutale e ingiusta aggressione. Ho ribadito al presidente Zelensky il sostegno dell’Italia per tutto il tempo che sarà necessario», incalza la Meloni.

Sosteniamo la candidatura di Kiev nella Ue

«Alla pace non si può arrivare con una resa da parte dell’Ucraina. Sarebbe pericoloso per la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per i popoli del mondo», ha aggiunto il premier, sottolineando che «nessuna pace ingiusta potrà essere imposta all’Ucraina». Per quanto riguarda la posizione del nostro Paese, a volte «vittima di una propaganda russa che cerca di inserirsi nel dibattito», Meloni evidenzia come l’Italia si confermi «un alleato solido e affidabile». «Abbiamo subito ribadito che fosse doveroso sostenere» la candidatura di Kiev nell’Unione europea, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Con l’impegno del governo italiano di «accompagnare il governo ucraino» verso questo processo di integrazione nella Ue. Insomma, il sostegno dell’Italia a Kiev «è a 360 gradi».

Zelensky alla Meloni: “Cara Giorgia, grazie per gli aiuti all’Ucraina”

«Cara Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di trovarmi qui oggi in un grande Stato con una grande storia, e per la possibilità di ringraziarvi per i vostri aiuti. In Ucraina non lo dimenticheremo mai», così il presidente ucraino esordendo nel suo incontro con la stampa a Palazzo Chigi. «Abbiamo discusso anche della sicurezza, ci sono diverse importanti decisioni sulla difesa dei nostri cieli», precisa Zelensky con i giornalisti.

Un personale ringraziamento a Giorgia Meloni e all’Italia rinnovato anche sugli account social. «Tutto ciò che facciamo insieme per la sicurezza è ciò che protegge le famiglie ucraine, protegge i nostri figli, protegge le case dei nostri civili e la vita dei nostri soldati», ha scritto Zelensky. E sui social rimbalza la risposta della stessa Meloni. «Lieta di aver accolto a Palazzo Chigi il Presidente dell’Ucraina Zelensky. Un incontro che testimonia l’impegno che attribuiamo ad un rapporto importante per le nostre Nazioni. Un impegno che è fondamentale per la storia europea e per tutti i popoli che amano la libertà».