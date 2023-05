Meloni riceve Zelensky: 70 minuti di faccia a faccia senza interpreti (segui la conferenza stampa)

Il faccia a faccia di 70 minuti tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è svolto senza altre persone presenti. Nessun altra persona presente, neppure gli interpreti: i due hanno parlato faccia a faccia in inglese. Nel frattempo, nella Sala Verde, si sono svolti i colloqui tra le due delegazioni.

Nella delegazione italiana hanno presentato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e l’ambasciatore Francesco Talò, consigliere diplomatico della premier, e l’ambasciatore d’Italia a Kiev Pier Francesco Zazo. Nella delegazione ucraina, fra gli altri, anche Andriy Yermak, il capo dell’ufficio del presidente ucraino. Al termine degli incontri si è svolta la colazione di lavoro, e a seguire le dichiarazioni congiunte alla stampa di Meloni e Zelensky nella Sala dei Galeoni.

In queste ore, un gruppo di cittadini ucraini si è riunito in piazza Barberini per celebrare l’arrivo del presidente ucraino a Roma.

Prima dell’arrivo a Palazzo Chigi, il leader ucraino è stato ricevuto al Palazzo del Quirinale dal presidente Mattarella. Era presente all’incontro il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

«A Roma – ha scritto Zelensky sul suo profilo di Twitter – ho incontrato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella: sono grato per la posizione coerente sul sostegno all’Ucraina. Apprezziamo l’assistenza importante militare che dà al nostro Paese la capacità di resistere all’aggressione russa. La chiave del nostro successo sul campo di battaglia è la ricezione tempestiva dell’assistenza necessaria». «L’Italia – prosegue il tweet di Zelensky – era e è dalla parte giusta, dalla parte della verità in questa guerra. Ci stiamo muovendo nella direzione della vittoria. La vittoria che significa la pace per il nostro Stato».