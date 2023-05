Zelensky atterrato a Ciampino. La prima tappa al Quirinale. Poi a Palazzo Chigi l’incontro con Meloni

Volodymyr Zelensky è arrivato all’aeroporto militare di Ciampino. Accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il presidente ucraino inizia la sua visita in una Roma blindata, passato più di un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, dopo l’invasione russa del Paese.

Zelensky si sposterà ora verso il Quirinale, dove è previsto l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il leader ucraino è atteso a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il pranzo ufficiale. A seguire le comunicazioni alla stampa, dopo le 14, con oltre 30 giornalisti accreditati per la sala dei Galeoni e con la Cnn che dovrebbe seguire in diretta l’evento.

Nel pomeriggio Zelensky si recherà in Vaticano per essere ricevuto da Papa Francesco e poi sarà ospite di Bruno Vespa, protagonista dell’edizione speciale di Porta a Porta.

Queste le tappe di una visita che, come è stato osservato, conferma il ruolo da protagonista che l’Italia ha assunto nella delicata fase internazionale complicata dal conflitto tra Mosca e Kiev. “Abbiamo già realizzato in Italia poche settimane fa il grande meeting sulla ricostruzione dell’Ucraina – ha detto Adolfo Urso – e siamo impegnati affinché, e noi ce lo auguriamo, giunga il prima possibile la pace in quel martoriato territorio. Io credo che l’Italia abbia riconquistato con Giorgia Meloni il posto che merita in Europa e nel mondo”.

La macchina della sicurezza nella Capitale è già partita ieri cone le bonifiche effettuate con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili e controlli nel sottosuolo, con ispezione delle reti fognarie. Sorvegliati anche il Tevere con la polizia fluviale e i parchi, con il reparto a cavallo, mentre dal cielo vigileranno gli elicotteri della polizia. Tiratori scelti lungo il percorso e nei luoghi dove si fermerà Zelensky, con in campo anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinieri. Controlli intensificati su strade e autostrade, in stazioni e aeroporti. Tutti i controlli saranno supervisionati da una task force della questura istituita ad hoc per la visita del presidente ucraino.

Zelensky su twitter ha parlato di “visita importante”: “Oggi a Roma. Incontro il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell’Ucraina”. “L’Italia – ha scritto su twitter il ministro Tajani – dà il benvenuto al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia”.