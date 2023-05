Meloni in visita per un’ora da Berlusconi: “In ripresa, abbiamo parlato del futuro dell’Italia”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo rende noto palazzo Chigi. Meloni e Berlusconi hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, commenta il presidente Meloni.

Meloni da Berlusconi, poi arriva Salvini

Silvio Berlusconi è stato “molto contento e soddisfatto” della visita “affettuosa” di Giorgia Meloni di oggi, “una sorpresa che ha molto gradito”, ha detto Gianni Letta parlando con i giornalisti fuori dal San Raffaele. “Sono arrivato che stava guardando il Monza alla Tv, ha esultato per la vittoria sul Napoli 2 a 0 e ha chiamato Galliani per fare i complimenti ai giocatori e gli ha detto che stasera lo guarderà da Fazio – ha aggiunto Letta – poi mi ha raccontato della visita di Meloni e mi ha dato anche un po’ di lavoro: questo vi dice che sta bene e continua a lavorare”.

Anche il leader della Lega Matteo Salvini, in serata, è stato al San Raffaele di Milano per far visita al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Salvini ha trovato Berlusconi di ottimo umore e in ripresa dal punto di vista fisico. Fin dal primo giorno di ricovero, il Vicepremier e Ministro è stato costantemente in contatto per essere rassicurato circa le condizioni di quello che per Salvini è un vero e proprio amico”, si legge nella nota.

“Nell’incontro di questa sera, durato circa un’ora, hanno parlato anche di alcuni provvedimenti rilevanti come il Decreto Ponte, delle elezioni Amministrative e non sono mancate alcune considerazioni calcistiche sul Milan. Salvini e Berlusconi si sono soffermati in particolare sul tema delle infrastrutture, del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria che è sempre stato un progetto del Cavaliere, della soddisfacente azione di governo soprattutto dal punto di vista economico”.