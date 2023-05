Elezioni amministrative in Spagna: Popolari verso la vittoria. Il ruolo di Vox per governare

Tempo di elezioni amministrative anche in Spagna, dove domenica si vota per 12 Regioni – più propriamente Comunità autonome – su 17 e in 8mila Comuni, fra u quali Madrid, Barcellona, Siviglia, Valencia e altre grandi città. I sondaggi sono tutti pressoché concordi nel pronosticare il successo dei Popolari e di Vox, una difficoltà dei socialisti del Psoe del premier Pedro Sanchez, l’arretramento della sinistra di Podemos e la scomparsa dei centristi di Ciudadanos. Le elezioni, che porteranno al voto oltre 35 milioni di elettori, hanno un loro peso specifico molto elevato, poiché potrebbero cambiare la fisionomia del governo di diverse regioni. Sono però particolarmente attenzionate anche perché considerate un test in vista delle politiche che si dovranno tenere entro la fine di quest’anno.

Le elezioni amministrative in Spagna: al voto 12 Regioni su 17

Attualmente nove delle 12 regioni al voto sono a guida socialista: Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Castiglia-La Mancia, Comunità di Valencia, Estremadura, La Rioja, Navarra. In Cantabria, inoltre, il presidente è espressione di un partito regionale, ma governa con l’appoggio del Psoe. Nella Comunità di Madrid e in Murcia, invece, governano i Popolari. A Valencia, Aragona, La Rioja, Castilla La-Mancha e le Isole Baleari, però, ci si aspetta un cambio a favore di questi ultimi, che dovrebbero anche essere riconfermati dove già governano e anche a Madrid città.

A rinnovo numerose grandi città: si vota anche a Madrid

Per quanto riguarda le città, a Madrid il sindaco popolare uscente José Luis Martìnez-Almeida punta al secondo mandato dovendosela vedere contro un’ampia coalizione di sinistra. A Barcellona la sfida è considerata tra il Psoe e gli indipendentisti di Junts per Catalunya e il sindaco uscente di sinistra Ada Colau. Anche a Valencia e Siviglia governa la sinistra, stavolta del Psoe, che però potrebbe essere insidiata da Pp e Vox. Ma si tratta di sfide tutte considerate aperte. Per quanto riguarda Vox di Santiago Abascal, poi, i pronostici parlano dell’affermazione in diverse città, anche se più piccole.

Popolari in testa, cresce Vox: l’ipotesi di un’alleanza per governare

In generale, i sondaggi parlano di un Pp al 31%, del Psoe al 24% e di Vox al 14%. Dunque, per governare le Regioni il Pp potrebbe aver bisogno di un’alleanza con Vox, una prospettiva che allo stato attuale non appare gradita al segretario popolare Alberto Núñez Feijóo e rispetto alla quale saranno, probabilmente, i numeri a dettare legge. Dando un’indicazione anche rispetto allo scenario che si potrebbe delineare alle politiche.