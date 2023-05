Sardegna, 39 Comuni al voto. Nei due sopra i 15mila c’è una sola candidata sindaco donna. Ed è di FdI

Non solo i ballottaggi nei Comuni in cui si è già votato due settimane fa. Domenica 28 e lunedì 29 andranno al voto, per il primo turno, anche 39 Comuni della Sardegna, solo due dei quali sopra i 15mila abitanti: Assemini e Iglesias. Su sei candidati a sindaco totali in lizza nei due centri uno solo è donna: si tratta di Niside Muscas, esponente di FdI sostenuta anche da FI e Lega. Dunque, ancora una volta si conferma la vocazione del partito del premier a sostenere le figure femminili di valore, con buona pace della sinistra che tuona contro la presunta sudditanza al patriarcato, ma poi resta indietro o al più si accoda quando si tratta di investire diffusamente sulle donne.

Due Comuni sopra i 15mila, 6 candidati sindaco, una sola donna: Niside Muscas di FdI

“Per Fratelli d’Italia ho fatto una scuola di formazione politica e hanno visto in me qualcosa che forse neanche io avevo notato. Sono venuti i segretari FdI, Forza Italia e Lega a propormi al candidatura e ho accettato con entusiasmo”, ha raccontato Muscas all’agenzia di stampa Adnkronos. Centro di tradizione agricola della provincia, Assemini ha vissuto un periodo d’oro negli anni Ottanta, quando era l’anima della vita notturna nel Cagliaritano, poi i riflettori si sono abbassati. Attualmente l’amministrazione esce da una fase commissariale.

“Assemini è una città morta, non lo dico io ma i miei concittadini. Ho dedicato tutta la campagna elettorale all’ascolto e questo emerge in modo chiaro”, ha proseguito la candidata a sindaco del centrodestra, assicurando la piena collaborazione tra tutti i livelli istituzionali per la crescita del territorio. Gli due altri candidati sono l’ex primo cittadino ed ex M5s, Mario Puddu, che ora corre sotto insegne civiche e centriste e Diego Corrias, sostenuto da Pd e M5s.

Le elezioni a Iglesias

L’altro Comune superiore ai 15mila abitanti chiamato al voto è Iglesias, che condivide la provincia con Carbonia. Qui i candidati sono il sindaco uscente di centrosinistra Mauro Usai; Giuseppe Pes, sostenuto da quattro civiche; il capogruppo uscente di FdI, Luigi Biggio. In caso di ballottaggio a Iglesias o ad Assemini si tornerà al voto l’11 e il 12 giugno.

Gli altri Comuni al voto in Sardegna

Gli altri comuni al voto sono Tortolì, circa 11mila abitanti, in provincia di Nuoro, dove corrono quattro candidati, fra i quali per il centrodestra corre Marcello Ladu; Decimomannu, oltre 8mila abitanti in provincia di Cagliari, dove corrono due civici; Cabras, quasi 9mila abitanti in provincia di Oristano, che a sua volta vede in campo due civici; Macomer, quasi 9.500 abitanti in provincia di Nuoro, dove corrono tre candidati. E, ancora, in provincia di Nuoro vanno al voto Galtellì, Irgoli, Jerzu, Meana Sardo, Oliena, Sindia. In provincia di Oristano, Ales, Boroneddu, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde e Villanova Truschedu. In provincia di Sassari si vota a Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini. Nella provincia del Sud Sardegna, infine, i comuni a rinnovo sono Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius e Villaspeciosa.