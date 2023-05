Si torna alle urne: ballottaggi in 7 capoluoghi e riflettori puntati sul voto in Sicilia e Sardegna

Si torna al voto. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 128 i Comuni della Sicilia, a cui aggiungere 7 capoluoghi nelle altre regioni per i ballottaggi. Primo turno anche In Sardegna dove i comuni con oltre 15mila residenti sono solo due, Assemini (Cagliari), e Iglesias (Sud Sardegna).

Le sfide nei ballottaggi

A Pisa la sfida sarà tra il candidato di centrodestra Michele Conti, che con il con il 49,96% per un soffio non è stato eletto al primo turno, e il candidato dei centrosinistra e M5s Paolo Martinelli. A Vicenza se la vedranno al secondo turno il candidato di centrosinistra Giacomo Possamai e quello di centrodestra Francesco Rucco,. A Siena competizione tutta al femminile tra Nicoletta Fabio, del centrodestra, e Anna Ferretti, del centrosinistra. Ad Ancona il candidato di centrodestra Daniele Silvetti va al ballottaggio con Ida Simonella, sostenuta dal centrosinistra. Si tornerà alle urne anche a Brindisi: la sfida è tra Giuseppe Marchionna (centrodestra) e Roberto Fusco (centrosinistra e M5s). A Massa sarà duello tra l’ex sindaco Francesco Persiani (centrodestra) e Enzo Romolo Ricci (centrosinistra). A Terni, infine, il centrosinistra è assente al ballottaggio dove competono il candidato del centrodestra Orlando Masselli e Stefano Bandecchi, appoggiato da Alternativa popolare e liste civiche..

Quattro i capoluoghi di provincia chiamati al voto in questa tornata di elezioni amministrative in Sicilia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Catania, il centrodestra in campo con l’avvocato Enrico Trantino

A Catania corrono sette candidati. Qui, nella serata di ieri, i vertici del centrodestra, guidati dal premier Giorgia Meloni, hanno tenuto il comizio finale della campagna elettorale per Enrico Trantino, avvocato, classe ’63, storico esponente della destra catanese, con alle spalle una lunga esperienza nell’amministrazione cittadina: Trantino è stato giovanissimo consigliere di quartiere, poi consigliere comunale e infine assessore nella giunta guidata da Salvo Pogliese. Gli sfidanti sono Maurizio Caserta, candidato di Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra e tre liste civiche; Vincenzo Drago per Socialismo democratico Psdi; Giuseppe Giuffrida per Catania risorge; Giuseppe Libera del Movimento popolare catanese; Gabriele Savoca per De Luca per Catania e Sud chiama Nord; Lanfranco Zappalà con una lista a suo nome.

A Siracusa Ferdinando Messina sfida il sindaco uscente

A Siracusa i candidati a sindaco sono otto. Per il centrodestra corre Ferdinando Messina, che ieri ha ricevuto il supporto del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Messina, espressione di Forza Italia, già consigliere comunale e assessore al centro storico, gode a sua volta del sostegno di tutta la coalizione, oltre che di altre quattro liste. Gli altri candidati sono il sindaco uscente Francesco Italia, sostenuto da quattro civiche; Renata Giunta, appoggiata da Pd, M5s, Avs e la lista a suo nome; Giancarlo Garazzo, sostenuto da tre civiche; Roberto Trigilio, appoggiato da due civiche; Edy Bandiera, che corre con i centristi dell’Udc e due civiche; Michele Mangiafico con una sua lista; Mouddih Abdelaaziz con Vespri siracusani.

A Ragusa “L’alternativa c’è” con Giovanni Cultrera

Quattro i candidati in campo per Ragusa. Il candidato del centrodestra, che ha anche il sostegno di due civiche, è Giovanni Cultrera. Avvocato, 52 anni, espressione di FdI, Cultrera sfida il sindaco uscente Peppe Cassì, che corre con cinque civiche, con lo slogan “L’alternativa c’è”. Gli altri candidati sono Riccardo Schininà, sostenuto da Pd e quattro civiche, e Sergio Firrincieli, da M5S e una civica.

Un volto giovane e competente per Trapani: Maurizio Miceli

Infine, a Trapani il candidato del centrodestra è Maurizio Miceli, 34 anni, espressione di FdI, avvocato e dottore in scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche, nonché docente nel master “Processi decisionali, Lobbyng e anticorruzione. Sfida il sindaco uscente di centrosinistra Giacomo Tranchida, che è appoggiato da dieci liste civiche. Ci sono poi Francesco Brillante, appoggiato da M5s e tre civiche, e Anna Garuccio, con lista La mia Trapani.

Elezioni in Sicilia: gli altri Comuni sopra i 15mila abitanti

Gli altri Comuni sopra i 15mila abitanti che vanno al voto sono Licata, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Mascalucia, Piazza Armerina, Comiso, Modica, Carlentini.