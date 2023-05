Le pagelle di Marcello Pera: sinistra bocciata, ferma all’antifascismo. Schlein limitata alle battaglie Lgbt

Marcello Pera, ex presidente del Senato, oggi senatore di Fratelli d’Italia, intervistato da La Verità, interviene a tutto campo. E vede rosa per l’Italia. «Vedo l’immagine positiva di un Paese che sta crescendo e che ha voglia di lavorare», dice l’accademico e uomo politico toscano. «Vedo una presidente del Consiglio sempre più autorevole, in Italia e fuori. Poi c’è la contestazione della sinistra che continuando ad agitare la bandiera scolorita dell’antifascismo si mostra incapace d’immaginare un programma di governo. Perciò cerca ogni occasione per innescare una manifestazione di protesta o l’altra. È la dimostrazione di grande debolezza».

“Rimpiazzare l’egemonia culturale della sinistra? Operazione legittima”

Rimpiazzare l’egemonia culturale della sinistra? «Un’operazione legittima, non vedo perché l’egemonia debba essere solo di sinistra. Ma anche in questo caso si ripropone il pregiudizio, ovvero che l’intellighenzia e la cultura siano solo di sinistra». Lo spoil system e le nomine in Rai sono un modo per affermare questa nuova egemonia? «Avevo ancora i pantaloni corti che già si parlava di spoil system».

L’ex presidente del Senato offre un consiglio non richiesto al governo: «Sia più consapevole di sé e più coraggioso. Bisogna elaborare posizioni e difenderle. Soprattutto liberarsi dall’idea, che è solo italiana, per cui essere conservatori equivale a essere nostalgici. Talvolta ho l’impressione che anche nell’ambito della destra quando si parla di cultura si individuino figure degne solo tra gli intellettuali di sinistra. E questo è un errore perché è falso».

Marcello Pera: la Schlein ferma alle battaglie gender

Nella pagella ideale di Marcello Pera arriva anche la bocciatura di Pd e M5s. «L’opposizione mostra di non avere progetti concreti alternativi. Salvo alcuni no pregiudiziali, nulla viene elaborato e portato in Parlamento dalla sinistra. L’esempio più macroscopico è quello delle riforme istituzionali. Sulle quali il Pd è arretrato anche rispetto alle stesse posizioni del suo recente passato. È come se rinnegasse la necessità di fare queste riforme e avesse scelto come unica alternativa il dire no». Bocciata senza appello anche la neo segretaria Pd. «Non ho capito a che tipo di partito Elly Schlein stia lavorando. Ridurlo alle battaglie per i diritti delle minoranze, al gender, le famiglie arcobaleno e la maternità surrogata mi sembra troppo poco per un partito di opposizione di tradizione socialista. Davvero troppo poco».

“L’ideologia è prevalente nel dibattito sul cambiamento climatico”

All’intervistatore che gli chiede se il conflitto sia più acceso sul terreno della cultura e dell’antropologia o su quello dell’attività di governo in senso stretto, Pera replica: «Tra i due schieramenti ci sono differenze culturali e politiche non sanabili in materia di legislazione etica, sulla quale il governo pone giustamente dei confini che non possono essere superati. La ministra Eugenia Roccella fa bene a insistere su questo punto: un governo conservatore non può violare i principi della tradizione. Di più: non usare gli altri come mezzo di soddisfazione dei propri desideri è un principio laico. Che, nel caso della pratica dell’utero in affitto, viene palesemente violato dalla trasformazione delle donne in incubatrici».

Non manca una riflessione di Marcello Pera sulle proteste dei giovani di Ultima generazione. «In molti dibattiti vedo più ideologia che scienza. Su questi argomenti sappiamo molto poco e tanti scienziati seri come il professor Franco Prodi si affannano a dire che non abbiamo evidenze specifiche forti. Purtroppo questo messaggio di prudenza scientifica non passa perché l’ideologia è prevalente. Oggi l’ecologia è una nuova religione, un atto di fede».