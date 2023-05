Irlanda del Nord, Sinn Fein primo partito alle elezioni locali: “Un cambiamento storico” (video)

I repubblicani di Sinn Fein sono in testa alle elezioni dei consigli locali in Irlanda del Nord. A conteggio quasi ultimato, con 383 seggi su 462 assegnati, Sinn Fein ha piazzato 128 consiglieri, mentre gli unionisti del Dup ne hanno 109, riferisce il Guardian. Sinn Fein, che era il braccio politico dell’Ira all’epoca dei Troubles, considera il suo successo come un messaggio degli elettori contro il blocco delle istituzioni nordirlandesi ad opera del Dup.

Sinn Fein primo partito anche nei consigli locali

“Queste elezioni sono un positivo endorsement del nostro messaggio sul fatto che lavoratori, famiglie e comunità hanno bisogno di sostegno e che il blocco dell’assemblea ad opera di una sola parte deve cessare”, ha commentato la numero due del Sinn Fein, Michelle O’Neill (la leader è Mary Lou McDonald). “Sinn Féin sta conducendo un cambiamento storico in tutta l’isola”, si legge poi sul profilo Instagram del movimento, a commento di un video dei festeggiamenti.

Il nodo della Brexit

Il Dup ha bloccato l’insediamento dell’assemblea parlamentare e la formazione del governo locale di Belfast dopo le elezioni del maggio 2022, come protesta contro gli accordi della Brexit sull’Irlanda del Nord. Finora questa posizione non è stata smossa nemmeno dalla cornice di Windsor, l’intesa raggiunta a febbraio fra Bruxelles e Londra per ridurre i controlli sulle merci che arrivano in Irlanda del nord dal resto del Regno unito.

Il successo alle politiche di un anno fa

Il voto locale conferma come questo braccio di ferro abbia rafforzato la polarizzazione in Irlanda del Nord, mentre le dinamiche demografiche rafforzano i cattolici. Già primo partito alle elezioni di un anno fa, il Sinn Fein sale a scapito dei socialisti repubblicani dell’Sdlp. Il Dup mantiene i suoi consensi, ma calano gli unionisti moderarti dell’UUp. Il partito non allineato Alleanza ha intanto ottenuto 49 consiglieri, con una crescita di 11.