Incidente di Ciro Immobile, il video di un tassista immortala il semaforo impazzito

Un video girato da un tassista di Roma solleva nuovi dubbi sul funzionamento del semaforo all’incrocio di piazza Cinque giornate al centro della ricostruzione dell’incidente che, lo scorso 16 aprile, ha coinvolto il giocatore della Lazio Ciro Immobile, che viaggiava sul suo Suv, e un tram, che arrivava da direzione opposta. Nel video, girato dalla dash cam del taxi, la cosiddetta “telecamera da cruscotto”, un semaforo dell’incrocio risulta prima spento, poi lampeggiante giallo e poi repentinamente rosso. Benché sia stato girato il 26 aprile, quindi 10 giorni dopo l’incidente, il video riaccende il dibattito sul funzionamento dell’impianto.

Il video: il semaforo prima è spento, poi lampeggia, poi diventa rosso

A riferire dell’esistenza del filmato è la cronaca di Roma di Repubblica, che mostra anche alcuni fotogrammi della sequenza di 14 secondi isolata dal tassista e sottolinea che «nel frattempo hanno attraversato l’incrocio due autobus dell’Atac provenienti da destra» per fortuna senza incidenti. «Io arrivavo da Lungotevere delle Armi e incrociavo piazza delle Cinque Giornate», ha raccontato il tassista, sottolineando che «era la prima volta che ho notato una cosa del genere, per questo sono andato a riprendere la registrazione della Dash cam e ho isolato i frame prima del semaforo».

Il racconto del tassista solleva dubbi anche sugli altri semafori

«Se quei due autobus stavano attraversando mentre il mio semaforo era spento, significa – ha ragionato il tassista – che per loro era verde. Non è pensabile che due autobus si buttino così sulla carreggiata veloce con il rosso. Io non so cosa sia successo il giorno dell’incidente di Immobile, però posso dire che nel mio caso il semaforo non ha funzionato. L’ho anche segnalato ai vigili un’ora dopo. Da quel giorno – ha concluso – non mi è più ricapitato».

Il ruolo dell’impianto nella ricostruzione dell’incidente di Ciro Immobile

I semafori sono il nodo della dinamica dell’incidente che ha coinvolto Immobile. Sia lui sia il tassista dicono di essere passati con il verde e già subito dopo l’incidente, ancora una volta un tassista aveva raccontato che il semaforo non funzionava da giorni. Repubblica ricorda anche che «Roma Mobilità, il 19 aprile, con una nota aveva smentito “nel modo più categorico” qualsiasi malfunzionamento del semaforo: “Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate l’impianto era ed è in piena efficienza”». Epperò il video girato dal tassista mostra che una settimana dopo quei controlli qualcosa nell’impianto all’incrocio non andava. Dunque, tutte le ipotesi restano aperte, in attesa che i vigili del gruppo Prati possano ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha coinvolto Immobile e le figlie che viaggiavano con lui.