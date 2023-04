Incidente a Ciro Immobile, spunta un testimone: “Io avevo il rosso, l’auto è andata sul tram” (video)

Sta bene, Ciro Immobile, che ha passato la notte in osservazione al Gemelli di Roma, presso il reparto di medicina di urgenza, dopo il brutto incidente di ieri mattina, nel quale si è schiantato contro un tram con il suo suv, in zona Ponte Matteotti. Il calciatore della Lazio ha riportato la frattura composta della XI costola destra e un trauma distorsivo della colonna vertebrale. I medici hanno quindi preferito tenerlo sotto controllo. La principale preoccupazione riguarda la figlia Giorgia, la più piccola che secondo Il Messaggero avrebbe riportato una piccola lesione al fegato.

Lotito sull’incidente a Immobile: “Lo aiuteremo a ritrovare serenità”

“Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro!”, ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito a Lazio Style sull’incidente accaduto in auto a ll’attaccante biancoceleste Ciro Immobile.

Il video con la testimonianza

In un video del Corriere della Sera, un testimone racconta la dinamica dell’incidente ma non si sbilancia sulle responsabilità. « Io ero fermo al semaforo. Ho visto la macchina che arrivava e andava addosso al tram. Era rosso? Dicono che lì è un altro semaforo. Non ci ho capito molto. Poi ho visto l’autista del tram per terra, sballottava dentro la cabina. Nel tram c’era tanta gente.