Paura per Ciro Immobile, schianto frontale con un tram. Il calciatore: “È passato col rosso” (video)

È stato un risveglio domenicale di terrore quello di Ciro Immobile, coinvolto in un brutto incidente a Roma. L’attaccante della Lazio, mentre era alla guida della sua auto, si è scontrato contro un tram: il numero 19, che stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico. Un impatto violento tanto da far deragliare il tram, e che – stando alle prime ricostruzioni – ha fatto scoppiare gli airbag dell’auto del calciatore biancoceleste, e che spinto la sua vettura fuori delle rotaie. Fortunatamente il bomber è sceso illeso dalla sua Land Rover Defender, che invece è uscita distrutta dall’incidente.

Ciro Immobile, schianto frontale con un tram

Un grande choc e tanto spavento per Immobile e le sue figlie che erano in auto con lui. Sul luogo dell’incidente diversi testimoni che hanno assistito all’incidente, hanno detto: «Ho visto l’auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul tram. Dopo l’incidente l’autista era a terra». «Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio», sono state invece le prime parole del bomber dopo il frontale col tram riportate in un video di Agtw postato su Youtube (postato in basso). Un incidente che, secondo quanto riferisce anche Il Messaggero in queste ore, «avrebbe coinvolto diverse vetture».

L’incidente ha coinvolto anche altre vetture

Tanto che il primo bollettino parla di «sette persone trasportate in ambulanza all’ospedale. Comprese le due figlie del calciatore, e alcuni passeggeri del tram». Le due minori sono state accompagnate al Bambin Gesù solo per controlli. In pronto soccorso per accertamenti anche l’autista del tram. Gli altri sono stati portati al policlinico Gemelli. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sotto, da Youtube un video con le prime parole del calciatore dopo l’incidente