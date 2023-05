Giulia introvabile, prima di sparire l’incontro col fidanzato e la sua amante: anche l’altra era incinta

Il giallo della improvvisa scomparsa di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi di cui non si hanno più notizie da domenica 28 maggio, s’infittisce e alimenta nebulosità e angoscia della vicenda. Sulla base di quanto gli inquirenti hanno acquisito fin qui ricostruendo le ultime ore della giovane donna prima di dissolversi nel nulla a Senago (nel Milanese) ci dicono che Giulia aveva litigato con il fidanzato dopo aver scoperto un tradimento. Che anche l’amante del compagno era incinta, ma aveva interrotto la gravidanza. E, infine, che i tre per chiarire la questione avrebbero avuto un incontro ad alta tensione.

Giulia Tramontano, sparita nel nulla: l’ultimo incontro con il fidanzato e l’amante di lui

A questo, si aggiunge anche il fatto che, malgrado non sia indagato, sembra che la versione che il compagno della Tramontano, Alessandro Impagnatiello, ha reso fin qui non avrebbe del tutto convinto gli inquirenti. Alcune incongruenze e i riscontri fin qui ottenuti, secondo alcune voci di corridoio in circolazione a Sant’Antimo (Napoli), il paese di cui la Tramontano è originaria, porterebbero gli inquirenti a non escludere al momento anche l’ipotesi peggiore: quella di un possibile femminicidio.

Giulia, incinta, aveva scoperto che anche l’amante del fidanzato era incinta

Del resto, purtroppo anche la famiglia di Giulia, i cui genitori – appena appreso della scomparsa, si sono immediatamente precipitati in Lombardia per affrontare il fidanzato della figlia – cominciano a propendere per la pista dell’allontanamento non volontario. Ora, quelle voci di paese che circolano insistentemente nella piccola comunità campana… Ma anche quelle rivelazioni fatte dalla donna la sera prima di scomparire alla sorella, alla madre e anche a un’amica – «sono turbata, vado a dormire», recita il testo dell’ultimo messaggio inviato dalla 29enne in chat – sembrano trovare riscontro nelle indagini.

Ora indiscrezioni e rumors trovano riscontro nelle ultime acquisizioni degli inquirenti

Indagini e ricerche che partono da una misteriosa sparizione, avvolta nel silenzio più assordante di Giulia, sparita nel nulla e con il telefonino senza segnale… La procura di Milano ha aperto un fascicolo. Il nucleo investigativo dei carabinieri e della compagnia di Rho sono in cerca di una scia, di segnali. Tutte le piste sono battute. Le immagini delle telecamere di Senago inquadrano la 29enne nella prima serata di sabato. Poi più nulla. Cellulare spento e operazioni bancarie congelate da domenica. Di Giulia (nella foto Ansa, in una immagine tratta dal profilo Facebook di sua sorella), nessuna traccia…