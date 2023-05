Gasparri dà una lezione di stile a Francesca Pascale: “Non mi occupo di livori minori”

“Non mi occupo di livori minori, ma di buona politica e di buone amicizie”. Così Maurizio Gasparri ha commentato l’attacco social scagliato nei suoi confronti di Francesca Pascale. Commentando un post sulla pagina Instagram satirica The Journalai, l’ex fidanzata di Berlusconi ha preso male il fatto che il senatore azzurro abbia scherzato sull’armocromia. “Per i vestiti mi affido a mia moglie. Poi ho pantaloni grigi e giacca blu, non ci vuole tutta questa scienza”, sono state le parole di Gasparri. “In Forza Italia con la nascita del Pdl è arrivata un sacco di feccia fascista”, ha commentato Pascale, riportando la frase. Insomma, un caso, sì, di livore “minore”, ma non per questo meno scomposto e tracimante.

Gasparri sull’attacco di Pascale: “Non mi occupo di livori minori”

”Io sto con Berlusconi dal suo primo governo di cui mi onoro di aver fatto parte come giovane sottosegretario all’Interno e sono con lui nel centrodestra. Sia che abbia avuto ruoli di primo piano o meno, sono sempre rimasto con Berlusconi. Per lealtà, fedeltà e gratis. Non sono molti in Italia che possono dire altrettanto”, ha detto Gasparri, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos. “Quindi, non mi occupo di livori minori, ma di buona politica e di buone amicizie. Con Berlusconi ne faremo tanta, di buona politica, all’insegna dell’amicizia”, ha proseguito il vicepresidente del Senato, non rinunciando neanche in questa occasione al gusto per la battuta: “De minimis non curat praetor. Non è inglese, chissà se capiranno…”.

Laboccetta: “Una ridicola sparata fuori luogo, qualcosa avrà dato alla testa a Pascale”

Di “reazione scomposta” ha parlato poi l’ex deputato azzurro e attuale presidente dell’associazione Polo Sud, Amedeo Laboccetta. “Evidentemente qualcosa avrà dato alla testa a Francesca Pascale”, ha commentato, sottolineando che “siamo veramente alle miserie umane da parte dell’ex compagna del Cavalier Berlusconi“. “Un comportamento volgare ed offensivo che si poteva certo risparmiare. Una ridicola sparata fuori luogo e fuori tempo”, ha concluso.