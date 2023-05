Francesco Persiani confermato sindaco a Massa: in Toscana il centrodestra ha fatto 4 su 4

Il vento di centrodestra soffia forte anche a Massa, dove Francesco Persiani è stato confermato sindaco dopo la vittoria al ballottaggio: il primo cittadino uscente ha infatti superato con il 54,36 per cento il candidato del centrosinistra, Enzo Romolo Ricci, ben distanziato al 45,64 per cento.

Il candidato del centrosinistra Ricci riconosce: “Per la maggioranza ha lavorato bene”

«La nostra proposta non è stata capita, oppure i cittadini massesi hanno voluto consegnare di nuovo la città al sindaco Persiani», mastica amaro il candidato sconfitto. «Evidentemente – aggiunge Ricci – per la maggioranza dei massesi Persiani ha lavorato bene e gli auguro le cose più belle».

Chi è Francesco Persiani

Il candidato sindaco del centrodestra a Massa, Francesco Persiani, ha 58 anni ed è originario di La Spezia. Laureato in giurisprudenza all’università di Firenze, nel 1988 si trasferisce a Massa dove alcuni anni dopo avvia uno studio legale come avvocato penalista. Nel 2016 diventa presidente della Camera penale della Provincia di Massa-Carrara, e due anni dopo si candida alle elezioni comunali a Massa con una coalizione di centrodestra, diventando il primo sindaco di centrodestra nella storia di Massa dall’introduzione dell’elezione diretta. Si ricandida alle elezioni comunali 2023 a Massa sempre con il centrodestra, senza però Fratelli d’Italia dopo una crisi nella giunta comunale.

In Toscana è stato un trionfo per il centrodestra

Nel centrodestra si parla a ragion veduta di trionfo, alla luce anche degli altri risultati in Toscana. «Abbiamo riconfermato tutte e quattro le amministrazioni uscenti: Massa, Pisa, Siena e Pietrasanta». Così il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella. «Gli elettori – prosegue Stella – hanno premiato il buongoverno dei Comuni amministrati del centrodestra. Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Persiani, Michele Conti, Nicoletta Fabio e Alberto Giovannetti».

«Un grande trionfo – osserva Luca Baroncini, commissario regionale della Lega in Toscana – in tutti e quattro i comuni dove siamo arrivati al ballottaggio e soprattutto in tre capoluoghi su tre! Buon lavoro a Persiani, Giovannetti, Fabio e Conti, un poker di amministratori di prim’ordine». in una nota di commento ai ballottaggi.

Esprime grande soddisfazione anche Susanna Campione, senatore di FdI, eletta in Toscana: «Come è emerso chiaramente, quando il centrodestra si presenta unito vince, anche in territori difficili. Ora tutti al lavoro per continuare nel segno della buona politica nell’interesse dei cittadini».