Fazio via dalla Rai, Letta comico: “Il suo addio danneggia l’Italia”. Ci è costato 100 milioni di euro…

“La destra al potere sceglie di privarsene e fa un danno alla tv, alla cultura e all’Italia”, è stato il tweet che Enrico Letta, dopo settimane di silenzio, ha scritto per difendere l’amico Fabio Fazio, a commento del suo addio alla Rai che la sinistra sta raccontando come un’epurazione da parte della destra. Fazio e Luciana Littizzetto hanno deciso, volontariamente, di passare a un network privato, Discovery, a suon di soldi, più o meno gli stessi che incassavano alla Rai: il conduttore, a quanto pare, una cifra di 2,4 milioni di euro l’anno, per un costo totale di 100 milioni per la produzione, negli ultimi anni, del suo programma di successo, “Che tempo che fa“, come scrive oggi Libero.

Fazio lascia la Rai, la sinistra fa la lagna

Ben pagato e ripagato dalla pubblicità, ma molto, molto fazioso, al punto da ingaggiare, negli anni, un duello con Matteo Salvini, che ieri ha punzecchiato Fazio e la Littizzetto – “Belli ciao” – ma anche con il centrodestra, riservando invece trattamenti-tappetino ai vari leader del centrosinistra ospitati a spese dei contribuenti. Ieri perfino i partigiani sono scesi in campo in difesa del “martire”: “Con i nuovi vertici Rai, il non rinnovo del contratto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto è l’evidente avvio di una epurazione“.

Il conduttore fa il martire, Gasparri ironizza

E lui? In diretta ha fatto il martire, ma con toni soft. “Non ci sono uomini adatti per tutte le stagioni, qui ho passato quaranta anni e voglio ringraziare chi ha lavorato con me. Ringrazio il pubblico, ci ritroveremo, altrove, ma ci ritroveremo”.

Dal centrodestra i commenti sono improntati al realismo. “Cosa farà la Rai senza Fazio? Certamente sarà meno faziosa e risparmierà più di qualche milione di euro”, dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri introduce il video pubblicato su Facebook in cui ironizza sulla recente vicenda che riguarda il conduttore televisivo Fabio Fazio.

L’ accordo di Fazio con la Warner Bros e Discovery avrà la durata di quattro anni: nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che vedranno coinvolto Fazio e il ruolo che avrà nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale. Del progetto, come detto, farà parte Luciana Littizzetto, protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e proficui nella televisione italiana.