Fazio se n’è andato ma il Papa in Rai ci va lo stesso: intervista con Lorena Bianchetti

Il Papa, ripresosi dalla febbre che lo ha colpito venerdì, si è recato a Saxa Rubra nella sede della Rai per registrare una intervista alla trasmissione ‘A sua immagine’. Arrivato a bordo di una utilitaria, Bergoglio è sceso con le proprie gambe e poi seduto sulla sedia a rotelle è entrato negli studi Rai. Salutato da giornalisti e dipendenti con un ‘W il Papa‘.

“A sua immagine” è il programma di approfondimento religioso con all’interno l’Angelus da Piazza San Pietro che va in onda tutte le domeniche su Raiuno. L’intervento registrato di Francesco sarà trasmesso nel corso della trasmissione condotta da Lorena Bianchetti domenica 4 giugno.

Nonostante se ne sia andato Fabio Fazio, che ebbe il privilegio di intervistare papa Francesco nel febbraio del 2022, l’autorevole voce del Pontefice risuona dunque ancora in Rai e in una trasmissione dedicata ai temi del cattolicesimo. Già in occasione delle festività natalizie del 2017 il papa aveva inviato un messaggio di auguri alla Bianchetti: «Il vostro è un servizio prezioso, che fa risuonare ogni settimana nelle nostre case la Parola di Dio».

La conduttrice, che dichiara di avere il dono della fede, in una intervista ha detto che i suoi maestri televisivi sono stati “Corrado, la prima persona che ha creduto in me prendendomi alla Corrida, e Renzo Arbore per cui lavorai a Rai International”.