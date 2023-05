Conte schiaffeggiato durante un comizio a Massa. Il leader M5s: “Chi mi ha colpito è un no vax” (video)

Giuseppe Conte è stato colpito al volto da un ex elettore deluso dei Cinquestelle a Massa, dove si trovava per un comizio elettorale. All’arrivo in piazza, il leader M5S ha iniziato a salutare la folla che si era radunata.

Il no vax, avvicinandosi e fingendo di volergli stringere la mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica. Prontamente allontanato dalle forze dell’ordine, è stato oggetto di cori e insulti da parte della cittadinanza che ha poi accolto Conte tra applausi e cori ”Conte! Conte!”.

Conte colpito al volto da un no vax, parla con la folla

”Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia – ha commentato l’ex premier -. Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti. Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili. Se avessimo seguito le loro indicazioni probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta. Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”.

Dal premier Meloni al Pd: solidarietà bipartisan a Conte

Pochi minuti dopo l’aggressione di Massa sono arrivati messaggi bipartisan di vicinanza incondizionata all’ex premier. “Esprimo solidarietà al presidente del M5s Giuseppe Conte. Ogni forma di violenza va condannata senza esitazione. Il dissenso deve essere civile e rispettoso delle persone e dei gruppi politici”, dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Ferma condanna per un’azione intollerabile: la violenza non può mai essere giustificata’’, viene espressa anche dal ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Dal Pd “solidarieta’ a Giuseppe Conte senza se e senza ma. La violenza non puo’ avere diritto di cittadinanza nella politica italiana”, viene espressa dal senatore Pier Ferdinando Casini su Twitter. “La violenza non può essere tollerata. Mai”, ribadisce il vicepremier e ministro Matteo Salvini.