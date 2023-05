Brindisi, bye bye centrosinistra. Il nuovo sindaco Marchionna: “Da oggi inizia un nuovo percorso”

Il primo commento a caldo Giuseppe “Pino” Marchionna, nuovo sindaco di Brindisi, eletto per il centrodestra con il 53,99% dei consensi, lo ha affidato a Facebook. “Sono uno scrittore, dovrebbe essere facile per me descrivere le emozioni. Eppure, in questo momento, non trovo le parole giuste per esprimere il profondo senso di gratitudine che provo”, ha confessato in un post che accompagna una foto con un larghissimo sorriso, mento appoggiato sui pugni e un “Grazie” a caratteri cubitali.

Marchionna: “Da oggi per Brindisi inizia un nuovo percorso”

“Probabilmente – ha aggiunto il nuovo primo cittadino – perché è sempre difficile parlare (e scrivere) di ciò che ci sta maggiormente a cuore. E Brindisi, per me, è una questione di Amore! Sin dal primo istante di questa lunghissima campagna elettorale ho avuto ben in mente ciò che sognavo: aiutare la mia città e lavorare ogni giorno per tutti i brindisini”. “Da oggi inizia un nuovo percorso in cui tutti sono importanti e nessuno va lasciato indietro! Ricostruiremo l’orgoglio di appartenere ad una grande Brindisi: tutti uniti, adesso, per far tornare a volare la nostra città!”, ha quindi concluso Marchionna, rivolgendo il proprio “grazie Brindisi” e aggiungendo che “è un onore per me essere di nuovo il tuo sindaco!”.

Il centrodestra non solo vince: strappa la città al centrosinistra

Marchionna, che era sostenuto da FdI, Lega, FI, Casa dei Moderati, Repubblicani e lista del sindaco, non ha solo vinto: ha strappato la città al centrosinistra, che aveva governato nel precedente mandato con Riccardo Rossi. A questa tornata Rossi si era candidato con il sostegno di Avs e una civica, mentre gli altri partiti del centrosinistra hanno sostenuto Roberto Fusco, al quale non è bastato il campo largo di Pd e M5, più tre civiche, né per farcela né per giocarsela davvero in questo ballottaggio. Fusco è rimasto 8 punti sotto Marchionna, fermandosi al 46,01%.