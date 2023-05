Ballottaggi, il centrodestra fa cappotto: vince ovunque. Il centrosinistra prende solo Vicenza

Il centrodestra fa cappotto nei ballottaggi nei 7 Comuni capoluogo: quando ormai gli scrutini sono finiti o prossimi alla fine vince a Brindisi e Ancona ed è avanti a Massa, Pisa, Siena, Terni, in un alcuni casi con un margine tale che appare impossibile da recuperare nella manciata di sezioni che mancano. L’unica città in cui il centrosinistra vince è così Vicenza, dove però, lo scarto tra il candidato di centrosinistra Giacomo Possamai e quello di centrodestra Francesco Rucco è di appena 0,54%: Possamai, infatti, ha vinto con il 50,54%. Dunque, per un soffio che certo non può far gridare al grande risultato.

Il centrodestra vince 6 ballottaggi su 7

A Brindisi il centrodestra ha vinto con Giuseppe Marchionna che ha conquistato il 53,99% dei consensi contro il 46,01% di Roberto Fusco. Giochi chiusi ad Ancona, dove il candidato del centrodestra Daniele Silvetti ha vinto con il 51,73% contro il 48,27% di Ida Simonella.

In Toscana, la Regione maggiormente interessata dai ballottaggi nei capoluoghi, invece, non sembra esserci storia. A Siena, dove si svolgeva un ballottaggio tutto al femminile, la candidata del centrodestra Nicoletta Fabio ha conquistato la vittoria con il 52,16% contro il 47,84% di Anna Ferretti del centrosinistra. A Massa, quando le sezioni scrutinate sono 78 su 80, il candidato del centrodestra Francesco Persiani è al 54,31%, quello del centrosinistra Romolo Enzo Ricci al 45,45%. Infine, Pisa: quando le sezioni scrutinate sono 78 su 86 Michele Conti è al 52,23% contro il 47,77% di Paolo Martinelli.

A Terni il centrosinistra era stato bocciato sonoramente già al primo turno. Così al ballottaggio si sono ritrovati l’imprenditore Stefano Bandecchi, sostenuto da una coalizione di civiche e comunque con un orientamento di centrodestra, e il candidato del centrodestra politico Orlando Masselli. L’opzione civica ha fatto presa sui cittadini che hanno assegnato a Bandecchi il 54,62% dei voti e a Masselli il 45,38%.