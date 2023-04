Un sosia di Putin va in giro al posto suo? (video). Un dettaglio sospetto avvalora la rivelazione di Kiev

La visita di Vladimir Putin nei territori occupati in Ucraina era tutta una messa in scena ed è stata compiuta da un sosia del presidente russo. Lo afferma il Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Oleksiy Danilov, sottolineando che il vero Putin incontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. “Prima di tutto non c’era nessun Putin. Per comunicare con il vero Putin bisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c’era Putin, ma un suo sosia, ne ha più di uno”, ha affermato Danilov citato da Ukrainska Pravda. Putin è ormai un uomo “spaventato”, ha detto, ricordando che gli ospiti stranieri vengono fatti sedere a grande distanza da lui.

Secondo un tweet pubblicato da una dissidente russa, dalle immagini della visita nel tempio ortodosso per la Messa di Pasqua, si noterebbe un volto eccessivamente magro e non del tutto corrispondente a quello del vero Putin, che sarebbe più magro dell’originale. Secondo il post la regia russa dell’evento avrebbe cercato di porre rimedio riprendendo Putin da lontano e dal basso.

✝️🇷🇺 HE IS RISEN: Putin and Moscow Mayor Sobyanin take part in beautiful Easter service at stunning Cathedral of Christ the Savior in Moscow.

Russia’s Eastern Orthodox churches observe the ancient Julian calendar, this year celebrates the Orthodox Easter on April 16. pic.twitter.com/zWv09jY3hq

