Tel Aviv, identificato l’attentatore. Meloni: “Profondo cordoglio per la morte di Alessandro Parini”

Il governo, a partire dal premier Giorgia Meloni, si è stretto intorno alla famiglia di Alessandro Parini, il 35enne romano ucciso nell’attentato di ieri sera a Tel Aviv, dove era appena arrivato per turismo insieme a un gruppo di amici. Una nota della presidenza del Consiglio ha manifestato il “profondo cordoglio” di Meloni, che ha espresso “vicinanza alla famiglia della vittima e ai feriti e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito”. “Il Presidente del Consiglio e il governo – si legge ancora nel comunicato – sono in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l’eventuale coinvolgimento nell’attacco di altri cittadini italiani”.

Tajani: “È difficile parlare con un padre che perde il figlio. Il terrorismo non ha pietà”

Secondo quanto riferito nella notte dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, fra i cinque feriti, tre dei quali restano ricoverati in condizioni non gravi, ci potrebbero essere due italiani: “Ci sono due feriti di cui stiamo cercando di accertare i nomi. Stiamo verificando le loro condizioni, non sarebbero feriti gravi”, ha spiegato il ministro, che subito dopo l’identificazione di Parini ha sentito il padre, esprimendogli “la vicinanza e le condoglianze del governo”. “È difficile – ha detto il vicepremier – parlare con un padre che perde un figlio di 35 anni. Purtroppo il terrorismo non ha pietà. Va condannato con grande fermezza”. L’attentato è stato rivendicato dalla Jihad islamica.

Chi era Alessandro Parini, il giovane avvocato ucciso nell’attentato di Tel Aviv

Alessandro Parini era nato nel 1987 e si era laureato con il massimo dei voti all’Università Luiss “Guido Carli” nel 2011. Sin dalla pratica legale aveva cominciato a collaborare con lo studio legale internazionale Clifford Chance. Si occupava, in particolare, di diritto amministrativo e regolatorio. Nel 2019 aveva conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Socio dell’Associazione giovani amministrativisti, dal 2022 era iscritto nell’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.

Le condoglianze di Israele all’Italia

Per la morte di Parini l’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, ha parlato di “cuore a pezzi”, porgendo le “più sincere condoglianze alla famiglia”. Anche il leader dell’opposizione israeliana ed ex primo ministro, Yair Lapid, ha espresso le sue ”condoglianze al popolo italiano e auguro – ha aggiunto – una pronte guarigione ai feriti, ai turisti che sono venuti a vedere il bellissimo Israele e sono stati colpiti da un abominevole terrorismo”.

L’identificazione dell’attentatore: 44enne senza precedenti

Intanto, secondo quanto riferito dal quotidiano Haaretz, le autorità israeliane hanno dato un nome all’uomo identificato come autore dell’attentato e ucciso durante l’attacco: si tratta di Yousef Abu Jaber. Aveva 44 anni e, secondo quanto riportato dal giornale, non aveva precedenti con la giustizia. Secondo Maariv, il sospetto terrorista era un arabo-israeliano residente a Kfar Kassem.