Stato di emergenza sui migranti, Pd e Ong insorgono, la Ue ammette: “La situazione è difficile”

La Commissione Europea ha “stretti contatti” con le autorità italiane “per vedere che cosa implica lo stato di emergenza” dichiarato dal governo in riferimento ai flussi migratori. Lo dice la portavoce per gli Affari Interni Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, nel corso della quale dichiara la “presa d’atto”. “Lo stato di emergenza è una competenza nazionale, non comunitaria. A quanto ne sappiamo è stata provocata dalla situazione migratoria particolarmente difficile che l’Italia sta affrontando – continua – dovremo guardare esattamente ai dettagli delle misure, prima di poter commentare” in modo più approfondito le decisioni adottate.

Stato di emergenza sui migranti, la Ue non si tira indietro

“Più in generale – aggiunge la portavoce – la Commissione è stata molto attiva. Abbiamo riconosciuto la situazione particolarmente difficile” che l’Italia deve affrontare, con una crescita “molto pronunciata degli arrivi nel Mediterraneo Centrale. Abbiamo presentato un piano mirato in novembre, con venti azioni specifiche, sostenute da misure operative e finanziarie. Nel frattempo stiamo lavorando a pieno ritmo su due binari: misure operative e continuare a sostenere” l’Italia e “adottare il patto sulle migrazioni e l’asilo”. L’Italia, dice ancora Hipper, “ha richiesto sostegno finanziario per affrontare l’aumento recente di arrivi via mare e in particolare per la situazione critica determinatasi a Lampedusa. Siamo in stretto contatto” con Roma, conclude.

Critiche dal Pd e dalle Ong

“Ragionare ancora in termini di emergenza di fronte a un fenomeno che, senza dubbio, conosce periodi di piccho come quello registrato nelle ultime settimane, ma che va avanti da più di 15 anni con un incremento negli ultimi sette, ci sembra quanto meno fuorviante se non errato”, attacca all’Adnkronos Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee Italia, all’indomani della decisione del Governo Meloni di dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’aumento dei flussi di migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. “Una sparata che non porterà nessun risultato”, è invece il parere di Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, sullo stato di emergenza per i migranti a Rainews24.