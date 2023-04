Paura per Toni Servillo: si accascia sul palco e finisce in ospedale. “Condizioni non gravi”

Paura, ieri sera, a Parigi, per il noto attore italiano Toni Servillo, premio Oscar con “La grande bellezza”. Servillo, 64 anni, era in scena al Teatro dell’Odeon di Parigi con “Le voci di Dante” quando ha accusato un malore sul palco, cadendo. Soccorso, l’attore, cosciente e in apparente buono stato di salute, è stato comunque prudenzialmente portato in ospedale per accertamenti e lo spettacolo è stato interrotto.

Toni Servillo voleva proseguire lo spettacolo

Toni Servillo si è accasciato sul palco e nel cadere ha urtato il leggio, graffiandosi lievemente. Una crisi vagale dovuta probabilmente alla fatica, secondo il portavoce del teatro parigino. Accompagnato dietro le quinte, si è subito ripreso e dopo alcuni minuti aveva l’intenzione di riprendere lo spettacolo ma è stato convinto a farsi accompagnare all’ospedale Cochin, nel 14° arrondissement della capitale francese, per i controlli di routine e una Tac. Dalle poche informazioni filtrate dall’ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

La settimana italiana a Parigi e il testo su Dante

Servillo era arrivato nella capitale francese nella serata di ieri per l’evento che inaugura Passions italiennes, la settimana dedicata alla cultura italiana a Parigi, e nella giornata di martedì avrebbe dovuto partecipare ad un incontro con il pubblico nel salone dell’Istituto Italiano di Cultura. La tournée proseguirà poi a Berlino, Oporto, mentre altre date sono in via di definizione e le prossime tappe dovrebbero essere a Londra, New York, Chicago.

Servillo nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro David di Donatello, altrettanti Nastri d’argento, due European Film Awards e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. Nel 2013 ha interpretato Jep Gambardella nel film La grande bellezza, diretto da Paolo Sorrentino, vincitore dell’Oscar al miglior film straniero.