Loredana Bertè annulla il tour: “Non è in pericolo di vita, ma deve sottoporsi a un intervento urgente” (video)

Intervento d’urgenza e tour teatrale rinviato per Loredana Bertè. La cantante romana, 72 anni, ha dovuto rinunciare al tour che vedeva il suo debutto proprio domani al teatro Brancaccio di Roma.

In una, nota pubblicata sui social, il suo staff ha comunicato l’improvviso forfait: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni”.

La prognosi definitiva dopo l’intervento operatorio

“La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista). L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo. Quanto prima saranno annunciate le nuove date, i biglietti acquistati saranno validi per i prossimi concerti, ma chi vuole potrà chiederne il rimborso attraverso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto. Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre”.

Loredana Bertè, quasi mezzo secolo di carriera

Loredana Bertè, nome d’arte di Loredana Carmela Rosaria Bertè è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1950, ma si è trasferita giovanissima nella Capitale. Sorella di Mia Martini, scomparsa nel 1995 e di Leda e Olivia, la cantante ha vissuto un’infanzia difficile e una giovinezza da autentica ribelle.

La fama arriva nel 1975 con la canzone ‘Sei bellissima’ ancora molto amata dal pubblico italiano. Da quel momento diventa un volto noto della tv e della musica italiana. Tra i brani degni di nota ricordiamo ‘Dedicato’, ‘E la luna bussò’, ‘In alto mare’, ‘Non sono una signora’, ‘Amici non ne ho’ e ‘Respirare’. Celebre per i suoi amori passionali e travolgenti (è stata sposata con il tennista Bjon Borg) ha sempre lasciato il segno.

Loredana Bertè ha partecipato al Festival di Sanremo per ben undici volte, l’ultima nel 2019 con il brano ‘Cosa ti aspetti da me’.

Negli ultimi tempi è stata spesso ospite programmi televisivi musicali come ‘Amici’ di Maria De Filippi e in veste di giudice nel talent show targato RAI ‘The Voice Senior’.