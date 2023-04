Ko di Gasparri a Parenzo su La7: il giornalista provoca su Di Maio, il senatore lo stende con 5 parole (video)

Sul ring de L’aria che tira, in onda questa mattina su La7, Maurizio Gasparri mette al tappeto David Parenzo. Stavolta, il solito veleno del giornalista militante non va a segno, e malgrado il giornalista tenti di camuffare i rituali insulti indirizzati contro l’interlocutore di turno sotto le mentite spoglie di lettura politica dei fatti e delle persone, la frecciata avvelenata scoccata non arriva a fare segno. Il motivo del contendere è ancora la fresca nomina di Luigi Di Maio, nuovo inviato Ue nel Golfo Persico. Una notizia che ha destato indignazione politica e scalpore in seno al governo di centrodestra, che ha considerato la mossa di Borrell effettuata in totale autonomia e divergenza dalla posizione dell’esecutivo Meloni. Una scelta su cui il senatore azzurro non ha mancato di esprimere il proprio sgomento già nelle scorse ore.

Di Maio, ko di Gasparri a Parenzo a “L’Aria che tira” su La7

Argomentando, anche questa mattina in tv i motivi del suo disappunto sulla nomina dell’ex grillino: «Pubblicamente sconfessato dal governo del suo Paese, che con garbo ma con chiarezza ha detto che non è il candidato dell’esecutivo italiano – riepiloga Gasparri –. Fortemente censurato dalle forze politiche che rappresentano la maggioranza democratica dell’Italia, Luigi Di Maio, dopo una vita da seminatore di odio, e poi da poltronaro voltagabbana, rinunci a un incarico per il quale è palesemente inadeguato», rilancia il senatore di FI a La7, mentre Parenzo freme sulla sua sedia in studio, tentando ripetutamente di prendersi la parola.

L’affondo di Gasparri a Parenzo: «Come paragonare lei a Montanelli…»

Così, non appena si crea un piccolo varco per intervenire, il giornalista pungola sul punto: perché provocare è l’unica cosa che gli riesce davvero sempre. E così, mentre Gasparri è impegnato a rinverdire di nuova linfa dialettica e politica il suo disappunto, ribadendo che a sua detta l’ex “masaniello di Pomigliano” «non sapeva neanche usare un congiuntivo – sottolinea l’esponente di Forza Italia in collegamento con Myrta Merlino –. È una vergogna assoluta»… Parenzo interrompe l’ospite, e togliendoli d’arbitrio la parola, commenta: «Se prendessimo un foglio bianco, e mettessimo due colonnine: in una scriviamo Gasparri. E in un’altra Di Maio. Cosa li accomuna? Sono entrambi politici di professione, nessuno dei due ha mai tecnicamente lavorato».

Gelo in studio, dopo una risata di gruppo tra conduttrice e ospiti

Ma Gasparri non ci sta, e dopo aver sottolineato intanto che: «Io conosco l’italiano. Di Maio è un analfabeta», il senatore forzista ribatte prontamente sul pezzo. E chiosa sarcasticamente: «È come paragonare lei con Montanelli. Anche lei è giornalista, ma mi pare un po’ diverso…». La risata insopprimibile alla quale si abbandonano conduttrice e ospiti in studio – e il gelo che cala il minuto dopo – dice tutto sul knockout tecnico sferrato all’avversario steso al tappeto.

Sotto, il video dall’account Twitter di La7