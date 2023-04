Juve, accolto il ricorso, restituiti i 15 punti. E si torna in Corte d’appello per un nuovo processo

Il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport – praticamente la Corte di Cassazione del Coni – sulla Juventus per il caso plusvalenze accoglie il ricorso bianconero, togliendo alla squadra torinese i 15 punti di penalizzazione. Ma si torna davanti alla Corte d’Appello Federale per un nuovo processo.

Il Collegio di garanzia dello sport ha rigettato il ricorso di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini contro la sentenza della Corte federale di appello sul caso plusvalenze ma ha accolto quello di Nedved e di altre persone coinvolte nella vicenda delle plusvalenze della Juve.

In particolare il Collegio di garanzia ha anche “accolto i ricorsi di Enrico Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus”.

Dopo questa sentenza, il Collegio di Garanzia dello Sport ha un mese di tempo per rilasciare le motivazioni della sentenza sulla Juve.

Il nuovo procedimento alla Corte di Appello federale della Figc, che dovrà riesaminare la penalizzazione della Juventus, non si svolgerà, comunque, prima della fine maggio/inizio giugno.

Dopo il verdetto del Collegio di Garanzia, in attesa della nuova valutazione da parte della Corte d’Appello Figc sulla penalizzazione di 15 punti, la Juventus torna al terzo posto in Serie A con 59 punti, alle spalle di Napoli e Lazio ma davanti a Milan, Inter, Roma e Atalanta.