Rubano lo zaino con il farmaco salvavita di sua figlia: la Polizia fa il “miracolo” ed evita la tragedia

Il dramma di un padre

La denuncia e la paura per non poter effettuare la terapia oncologica della bambina. La geolocalizzazione e la corsa contro il tempo

Non erano i mille euro rubati a togliere il respiro a quel padre entrato trafelato negli uffici del Commissariato di Spinaceto, a Roma. Nel marsupio appena rubatogli c’era qualcosa di molto più prezioso: un farmaco salvavita indispensabile per la terapia oncologica della figlia. Una perdita che rischiava di trasformarsi in un incubo per l’intera famiglia. È una storia a lieto fine quella avvenuta a Roma, dove il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di recuperare il medicinale e restituire speranza a un uomo disperato.

La denuncia e la paura per la terapia della figlia

Visibilmente scosso, l’uomo si è presentato al Commissariato di. Spinaceto raccontando di aver appena subito il furto del proprio marsupio. All’interno custodiva il telefono cellulare, circa mille euro in contanti destinati all’acquisto di un costoso farmaco e soprattutto il medicinale salvavita necessario alla terapia della figlia. Gli agenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Non si trattava soltanto di recuperare un oggetto rubato, ma di garantire la continuità delle cure di una bambina.

La geolocalizzazione e la corsa contro il tempo

Le ricerche sono partite subito grazie a un’applicazione installata sul cellulare rubato, che ha consentito agli agenti di geolocalizzare il dispositivo in tempo reale. Il segnale ha condotto i poliziotti fino all’ufficio postale di via Macchia Saponara, nella zona di Acilia. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno fatto squillare il telefono a distanza e il suono li ha guidati fino a una cassetta postale all’interno della struttura. Con la collaborazione del direttore dell’ufficio postale, il marsupio è stato recuperato in pochi minuti.

I soldi spariti, ma il farmaco era ancora lì

Quando gli agenti hanno aperto il marsupio, i mille euro erano stati già sottratti dal ladro. Ma il telefono cellulare e soprattutto il prezioso farmaco salvavita erano ancora all’interno. Una notizia che ha immediatamente cambiato il volto del padre, rimasto negli uffici del Commissariato per formalizzare la denuncia mentre proseguivano le ricerche.

L’abbraccio ai poliziotti

Quando gli è stato comunicato il ritrovamento del medicinale, l’uomo non è riuscito a trattenere l’emozione. Ha ringraziato gli agenti con un lungo abbraccio, un gesto spontaneo che racconta meglio di qualsiasi parola il significato di quell’intervento. Perché in alcuni casi il lavoro delle forze dell’ordine non si limita alla restituzione di beni materiali. Significa restituire serenità, sicurezza e la possibilità di continuare a curare una persona cara. Una storia che dimostra come la tecnologia, unita alla rapidità d’azione degli investigatori, possa trasformare una giornata di paura in un finale carico di sollievo e speranza.