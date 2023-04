Jean Marie Le Pen ricoverato in ospedale dopo un malore in casa. I medici: «È grave»

La notizia arriva nella tarda serata di ieri (sabato 15 aprile ndr): il fondatore del Front National Jean-Marie Le Pen è ricoverato in ospedale, a detta dei medici che lo stanno assistendo, sarebbe in gravi condizioni. Indiscrezioni, che nel corso delle ore diventano informazioni: prima riportate dalla testata Le Figaro. Poi confermate da Le Point. 94enne padre nobile del partito conservatore d’oltralpe, e protagonista di una saga politico-familiare che negli ultimi anni lo ha visto più volte al centro di sfide pubbliche e private con la figlia Marine, prima. E con la nipote Marion, dopo, il patriarca accusa segni di stanchezza fisica. E come spiegano i sanitari che lo hanno in cura, soffrirebbe di un affaticamento di natura cardiaca.

Jean Marie Le Pen ricoverato in ospedale: «È grave» Jean-Marie Le Pen, dunque, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto spiega il quotidiano Le Parisien sulla base di informazioni apprese da fonti vicine alla famiglia, quest’ultimo ricovero sarebbe l’esito di «un’allerta grave». Un ricovero scattato – riferiscono fonti citate dal settimanale Le Point – in un ospedale della regione di Parigi dopo un malore che l’ex leader della destra francese ha accusato nella sua casa di Rueil-Malmaison, nella periferia residenziale della capitale francese. «Un forte stato di spossatezza, forse di natura cardiaca, ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente», ha riferito un amico del fondatore del Front National, e rilanciano quotidiani e siti oggi. In ospedale per un problema cardiaco Uno stato di salute, quello di Jean-Marie Le Pen, che i medici definiscono «grave», e che ha spinto la moglie Jany e altri familiari a recarsi al suo capezzale. A parte i regolari controlli sanitari, il suo ultimo ricovero risale al febbraio 2022, dopo che aveva subito un attacco ischemico transitorio: una «lieve forma di ictus». Ma recentemente Jean Marie non aveva avuto problemi di salute. Prima del malore di ieri che ha poi portato al ricovero, Le Pen non aveva avuto nessun tipo di problema. Anzi, il suo consigliere, Lorrain de Saint Affrique, una volta usciti i primi rumors sul ricovero, aveva minimizzato parlando di un «lieve problema cardiaco». Precisando contestualmente che «la sua famiglia è preoccupata ma serena». E facendo sapere che Le Pen è cosciente e vigile. Jean Marie Le Pen, l’ultimo ricovero nel febbraio del 2022 Una presenza assidua, quella di Jean Marie Le Pen, che anche la cronaca politica d’oltralpe – che oggi segnala un servizio dell’Agi – registra puntualmente e databile fino alla scorsa settimana, quando il fondatore del Front National ha ricevuto dei giornalisti per una serie di interviste. Un precedente che testimonierebbe, una volta di più, la presenza costante di Le Pen padre sulla scena politica francese, teatro del suo impegno. Un mondo, quello dell’attualità sociale nazionale e dei suoi risvolti nel mondo; quello dell’amministrazione statale, degli affari pubblici, della ragion di stato e delle scelte diplomatiche internazionali, che Le Pen ha sempre commentato dalla prima linea. Un presenza “politica” costante, la sua, fino alla settimana scorsa Cinque volte candidato alle presidenziali, fuori dalla politica dopo la fine del suo mandato europeo nel 2019, Jean-Marie Le Pen ha sempre fatto sentire la sua presenza, pur essendo ormai fuori dal partito, che con la figlia Marine ai vertici ne decretò l’espulsione nel 2015.