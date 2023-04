Jacobs: «Lavoro sodo per arrivare pronto al Mondiale, vogliamo vincere per l’Italia»

«Non abbiamo ancora messo in calendario la prima gara all’aperto, ma non sarà prima della fine di maggio o primi di giugno». Lo ha detto il bi-olimpionico Marcell Jacobs in un’intervista a “Il Corriere della Sera”. «Stiamo lavorando sodo per arrivare pronti all’obiettivo: il Mondiale», ha aggiunto il 29enne sprinter delle Fiamme Oro. «Se correrò la staffetta? Sicuramente in Coppa Europa e ai Mondiali. A fine mese avremo un secondo raduno, poi spetterà al tecnico della Nazionale, in base alla programmazione che faremo con lui, decidere dove sarà più opportuno gareggiare. A Parigi correrei volentieri la 4×100 se lo consentissero i tempi, visto che dovrei anche correre i 100. Vogliamo tutti la stessa cosa: vincere ancora per l’Italia». Marcell Jacobs è stato 172 giorni senza gare: «Mi è mancata l’adrenalina, il mettermi in gioco. Quest’anno voglio scatenarmi in Diamond League. Ballano Rabat e il Golden Gala: se debutto in Marocco, faccio tutte e due». L’eredità di Bolt resta un macigno schiacciante: «Magari qualcuno si può sentire intimidito, io mi esalto. La vedo come un’opportunità: provare a collegare la mia storia personale con la leggenda di uno sprinter che per me è un idolo assoluto. Pari suo sarà difficile: vinceva tre ori a Olimpiade. Io i 200 ai Giochi non li farò mai». (ITALPRESS).