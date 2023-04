Il Papa sulle donne elogi e ironia: “Coraggiose e generose, anche se c’è qualche nevrotica”

«È proprio della donna essere generosa: sì, qualche nevrotica c’è, ma questo un po’ dappertutto. La donna è dare vita, chiamare altri, camminare insieme»: lo ha detto a braccio Papa Francesco, tratteggiando alcune delle virtù delle donne.

Il testo integrale del discorso di Bergoglio

Bergoglio ne ha parlato ricevendo in Vaticano le partecipanti alla 70.ma Assemblea Generale dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI). Il Papa ha fatto riferimento all’esperienza delle donne, prime depositarie dell’annuncio della risurrezione. «Le donne sono coraggiose», «sono brave» a «creare cammini nuovi», ha continuato a braccio ricordando che furono proprio le donne “le prime testimoni della Risurrezione del Signore”, a dare l’annuncio ai discepoli. Ed ha ricordato che proprie quelle donne “hanno scelto di camminare insieme: ricordiamo sempre – ha poi aggiunto – che per ‘camminare insieme’ è necessario che ci lasciamo educare”.

Il Papa alle donne religiose: “Non fatevi prendere dall’acidità”

«Vorrei dire una cosa alla fine: – ha quindi concluso Francesco rivolgendosi alle religiose – di stare attente con le malattie della vita consacrata, perché ce ne sono. Ne vorrei sottolineare una che è contro tutto quello che abbiamo detto: l’amarezza. Quello spirito di acidità dentro. Amaro. Sempre guardando le difficoltà, sempre facendo un monumento al ‘ma, però?’, sempre ripetendo che le cose non vanno? Ma l’amarezza è il liquore del diavolo: il diavolo ci cucina dentro, con questo liquore».

«Non parlo dell’ottimismo: l’ottimismo è una cosa psicologica. Parlo di speranza, di apertura allo Spirito, e questo è teologico, e una vocazione religiosa deve andare su questo cammino. Ma quando si coltiva l’aceto invece dello zucchero, qualcosa non funziona. – ha fatto notare il pontefice – L’amarezza, l’acidità del cuore, fa tanto male. Per favore, quando voi vedrete che in una comunità o qualche suora che è su questo, aiutatele a uscire da questa situazione. Aiutate a uscire dalla situazione delle persone malinconiche che sempre pensano: “Ah i tempi andati erano meglio! Le cose non vanno, e qui e là?”. Questo è l’elisir del diavolo, questa amarezza, liquore di amarezza. Per favore, niente di questo! Soltanto lasciare che sia lo Spirito a darci questa dolcezza che è una dolcezza spirituale».