Gerusalemme, auto travolge i passanti: almeno 8 feriti. Ucciso l’uomo al volante. Netanyahu: “È un attentato”

Torna la paura nelle strade di Gerusalemme: un’auto killer semina al suo passaggio terrore e sangue. Un uomo alla guida del veicolo ha travolto alcuni passanti nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda: 8 persone sono rimaste ferite, riferiscono i servizi di pronto soccorso Zaka, precisando che uno di loro versa in gravi condizioni. Il premier Benyamin Netanyahu ha definito l’episodio «un attentato», aggiungendo: «Si è trattato di un ulteriore tentativo di uccidere cittadini di Israele». Intanto dai media locali e dalla radio militare, si apprende che il conducente della vettura «è stato neutralizzato».

Gerusalemme, auto sui passanti: 8 feriti, ucciso l’uomo al volante. Netanyahu: “È un attentato”

L’uomo alla guida dell’auto che ha travolto i pedoni e ferito 5 persone, sospetto responsabile del presunto attentato a Gerusalemme, è stato ucciso. Ne dà notizia il sito del Jerusalem Post, secondo cui «il terrorista, residente a Gerusalemme Est, è stato colpito e ucciso da un civile» nel posto dove sono accaduti i fatti. Non solo. Secondo quanto ha riferito un ufficiale di polizia, «era un attentatore isolato, che aveva progettato l’attacco per tempo». Non a caso, forse, il presunto attentato è avvenuto mentre Israele stasera si prepara a celebrare Yom Hazikaron, la giornata in memoria dei soldati caduti in difesa dello Stato ebraico, e delle vittime del terrorismo. E alla vigilia della festa dell’Indipendenza.

Gerusalemme, tra gli 8 pedoni feriti, uno versa in gravi condizioni

L’uomo alla guida dell’auto è stato identificato come Hatem Nejima, un 39enne che abitava nel quartiere arabo di Beit Safafa. Era sposato e padre di cinque figli. Secondo la radio dell’esercito, non era noto alle forze dell’ordine. I servizi di sicurezza stanno verificando se avesse problemi mentali. Intanto, tra i feriti travolti dall’auto che guidava, dagli ospedali Shaare Zedek e Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme trapelano le prime informazioni: un uomo sulla settantina è in gravi condizioni, mentre una donna di 30 anni ha riportato ferite lievi. In buone condizioni altri tre feriti, un uomo di 50 anni e due ragazzi di 25.