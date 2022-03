Israele nel mirino, 3 attentati e 11 morti in 7 giorni. Meloni: «Mai abbassare la guardia con gli integralisti»

La guerra in Ucraina oscura gli altri terreni bollenti dello scacchiere mondiali. In una settimana in Israele tre attentati hanno ucciso 11 persone. Israele è sotto attacco terroristico all’ombra dell’Isis. Beersheva il 22 marzo (4 morti), Hadera il 27 marzo (2 morti) ed ora Bnei Brak e Ramat Gan, vicino Tel Aviv, con 5 morti. Le prime immagini diffuse dai social e dai media dell’attacco di stasera nella cittadina ortodossa mostrano il terrorista impegnato in una caccia spietata al passante, che cade sotto i colpi del mitragliatore. Mentre gli altri fuggono disperati cercando di trovare riparo.

Israele sotto attacco: 11 morti

Uno degli autori dell’attentato è un palestinese, Dia Hamarsha, 27 anni, originario del villaggio di Yabed in Cisgiordania. In base ad alcune testimonianze è arrivato sul luogo dell’attentato in moto. Dopo l’attacco è stato ucciso. Subito da Gaza è arrivato il giubilo di Hamas e della Jihad islamica: “La lotta armata continua, siano benedette le mani degli eroi”, ha detto su twitter Mushir al-Masri, un portavoce di Hamas.

Il premier Bennet alza lo stato di allerta

Naftali Bennett – che si trova in isolamento per il covid – ad innalzare lo stato di allerta. La notte scorsa sono scattati gli arresti: i servizi segreti hanno condotto perquisizioni in diverse località arabe di Israele. E hanno compiuto una dozzina di arresti. Si tratta, è stato spiegato, di sostenitori dell’Isis che rappresentano un pericolo potenziale imminente. La triste scia di sangue degli attentati di questa settimana – il secondo rivendicato dall’Isis – ha scosso il Paese. Il premier– che si trova in isolamento per il covid – ad innalzare lo stato di allerta. La notte scorsa sono scattati gli arresti: i servizi segreti hanno condotto perquisizioni in diverse località arabe di Israele. E hanno compiuto una dozzina di arresti. Si tratta, è stato spiegato, di sostenitori dell’Isis che rappresentano un pericolo potenziale imminente.

Meloni: guardia alta contro i fondamentalisti

“Tre attentati e 11 morti in una settimana in Israele. La jihad rialza la testa proprio nei giorni in cui lo Stato ebraico e importanti nazioni arabe si incontrano per rafforzare gli accordi di Abramo e la stabilità del Medio Oriente, dopo troppi decenni di lutti e dolore. Episodi gravissimi che ci confermano come sia necessario non abbassare mai la guardia di fronte alla minaccia fondamentalista”. Lo dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.