Gad Lerner insulta: “Destra malata di suprematismo”. La Sardone lo zittisce: “Triste comunista” (video)

Gad Lerner lo sappiamo è fazioso. Dunque non ha potuto fare a meno di confermare la sua ostilità al governo Meloni, non apprezzando le parole del premier al Corriere della Sera. Lo ha fatto dal servizio pubblico, su Rai 3 da Bianca Berlinguer. Nella puntata del 25 aprile lo scrittore ed editorialista ha affermato sarcastico: “La parola fascismo dà un fastidio terribile alla destra, non adoperiamola più. Non siete fascisti, punto e chiuso”. Per poi aggiungere: “Ma oggi quando parliamo di Soros usuraio, sostituzione etnica, blocco navale; quando prendono in giro i partigiani con ‘parmigiano portami via’, ricordando gli slogan dell’anticamera del governo degli esponenti che ora si dichiarano antifascisti: siete malati di quel nazionalismo suprematista. Lo dico all’onorevole Sardone, che in Erdogan, in Putin e in Orban si manifesta esattamente con questo linguaggio. Quindi non parliamo più di fascismo ma di quella malattia”.

Il delirio di Gad Lerner: “Destra malata”

Lerner, lungi dal fare un passo in avanti nel senso indicato dal premier, verso un futuro di condivisione dei valori del 25 aprile, fa un passo indietro, se mai possibile. Le sue parole assurde e irriccevibili arrivano dopo uno scontro con Silvia Sardone, presente in studio a “Cartabianca” sul tema di giornata fascismo-antifascismo. Sentendo le delirante parole del giornalista ed editorialista non ha potuto trattenersi: “Siete solo dei poveri tristi comunisti, che non siete neanche in grado di dire che il comunismo è un male e Stalin è stato un male. Siete tristi e falsi. Per me il comunismo rappresenta il male assoluto”.

#Lerner: "La parola fascismo dà fastidio alla destra. Sono malati di nazionalismo suprematista che in Erdogan, Putin e Orbansi manifesta esattamente con questo linguaggio" .

#Sardone: "Siete dei poveri tristi comunisti, non siete in grado di dire che è male".#cartabianca pic.twitter.com/BcFxRuaSkN — #cartabianca (@Cartabiancarai3) April 25, 2023

Fratoianni difende il comunismo a “Cartabianca”

“Fratoianni è ridicolo, Lerner è indescrivibile”, scrive un utente su twitter. Già, perché in precedenza anche Fratoianni non è stato in grado di dirsi anticomunista, non ha avuto il coraggio di esprimersi contro tutti i totalitarisimi. “Nazismo e comunismo non furono la stessa cosa. Non lo sono stati in questo Paese”. Una dichiarazione criticata dalla Sardone. : “Io sono contro tutti i totalitarismi: fascismo e comunismo”. Il 25 aprile, continua la Sardone, “è una giornata che purtroppo è stata quasi presa dalla sinistra. Ma la resistenza l’hanno fatta anche i cattolici, i liberali, i monarchici. Rassicuratevi non c’è nessun pericolo fascismo, è una cosa di ottant’anni fa”.