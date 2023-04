Friuli, i risultati dei 24 Comuni al voto: Udine al ballottaggio; plebiscito per il centrodestra a Sacile

Non solo il successo di Massimiliano Fedriga in Regione. Le elezioni in Friuli Venezia Giulia hanno portato al centrodestra risultati gratificanti, e in alcuni casi estremamente gratificanti, anche nei Comuni. Le amministrazioni al voto erano 24, due sopra i 15mila abitanti: Udine e Sacile. In entrambi i casi si registra l’affermazione del centrodestra, che nel capoluogo va al ballottaggio con sette punti di vantaggio e a Sacile incassa numeri da plebiscito.

A Udine si va al ballottaggio: centrodestra avanti di sette punti

Nel voto di Udine il sindaco uscente del centrodestra Pietro Fontanini, con il 46,25%, risulta in netto vantaggio sul candidato di centrosinistra (Sinistra e Verdi, Pd, Calenda e lista del sindaco) Alberto Felice De Toni, che si è fermato al 39,7%. Il candidato M5S Ivano Marchiol si ferma al 9,24% e il civico Stefano Salmè, che correva con la lista “Liberi elettori”, al 4,81%. Fontanini e De Toni andranno dunque al ballottaggio del 16 e 17 aprile.

Il plebiscito di Sacile: il sindaco uscente Spagnol riconfermato con oltre il 70%

Nessun ballottaggio e, anzi, risultati plebiscitari per il sindaco uscente di Sacile, Carlo Spagnol. Il primo cittadino di centrodestra è stato riconfermato con il 70,85% dei voti a una distanza siderale dalla candidata del solo Pd Patrizia Del Col, che si è fermata al 15,14%, e degli altri tre candidati, tutti civici: Anna Piemontese (7,7%); Giampaolo Grolla (3,6%); Mario Modolo (2,63%).

La coalizione sfonda anche nei Comuni sotto i 15mila

È andato oltre il 70% (70,54%) anche Renzo Dolfi, riconfermato sindaco di Brugnera, Comune di quasi 10mila abitanti in provincia di Pordenone. In un panorama di competizioni in piccole amministrazioni, quasi tutte segnate da sfide tra liste civiche, Dolfi ha corso con i simboli di partito. Ugualmente ha fatto Enrico Sarcinelli, sindaco uscente e riconfermato di Spilimbergo, centro di oltre 12mila abitanti anch’esso in provincia di Pordenone. Sarcinelli, sostenuto da FdI, FI, Lega e civiche, è stato premiato dai suoi concittadini con il 69,9%. Lo sfidante sostenuto dal Pd, Leonardo Soresi, si è fermato al 30,1%.

A Talmasson Fabrizio Pitton recordman di preferenze: prende quasi l’83%. Due sindaci incassano il 100%

Il recordman di preferenze, però, è certamente Fabrizio Pitton che, anche lui con i simboli di partito, ha raggiunto l’82,96% a Talmassons, Comune della provincia di Udine poco sopra i 4mila abitanti. Infine, nella categoria “vincere facile” si registrano i casi di Forgaria nel Friuli e Sauris, dove il candidato sindaco era uno solo: rispettivamente Pierluigi Molinaro e Alessandro Colle, eletti entrambi con il 100% dei voti. Ma, al di là dell’impressione che può fare, il candidato unico non è un’anomalia per le comunità più piccole: Forgaria, infatti, conta circa 1.800 abitanti e Sauris appena 400.