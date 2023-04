FVG, Fedriga: «Sono il primo presidente rieletto in questa regione. È orgoglio e sprone»

Quando lo spoglio delle schede elettorali ha più che doppiato la metà dei seggi (956 su 1360), Massimiliano Fedriga “allunga” il proprio vantaggio su Massimo Moretuzzo, candidato della coalizione di sinistra. Ora, infatti, il governatore uscente ha raggiunto il 63,64 per cento, mentre il suo competitor più diretto non arriva al 30 (esattamente il 28,94). Sorprendente è invece il sorpasso di Giorgia Tripoli (4,68), candidata di Insieme Liberi, su Alessandro Maran (2,72) del Terzo Polo. Che la partita non sia stata in realtà mai veramente aperta, lo dimostra la telefonata fatta da Moretuzzo a Fedriga subito dopo la proiezione dei primi exit poll.

Fedriga sbaraglia tutti

Le proporzioni della sconfitta sono apparse subito in tutta la loro disarmante evidenza. Per il governatore uscente, invece, si tratta di una promozione a pieni voti. «Ringrazio gli elettori avermi confermato alla guida della Regione», è stato il suo commento a caldo. Si tratta effettivamente di un traguardo storico, essendo «il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini». Fedriga, ha ringraziato gli altri candidati per la lealtà del confronto. Quindi ha aggiunto: «Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente è orgoglio e sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente per conseguire gli obiettivi del nostro programma».

La soddisfazione di Meloni e Salvini

A salutare con soddisfazione la vittoria di Fedriga è l’intero centrodestra. Giorgia Meloni, che si era già congratulata con il governatore sull’onda dei primi exit poll dal Vinitaly di Verona, è tornata sul tema in un post su Fb, in cui sottolinea il significato di «una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio». «Il lavoro di squadra paga sempre. Avanti tutta!», twitta a sua volta Matteo Salvini. Mentre da Forza Italia è Maurizio Gasparri a chiamare in causa Elly Schlein: «Ha perso le elezioni in Friuli con largo scarto».