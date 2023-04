Figli di coppie gay, Gandolfini: “L’automatismo nelle registrazioni è inaccettabile, la Procura fa bene”

È inaccettabile l’automatismo per cui un certificato di nascita con due genitori dello stesso sesso formulato all’estero debba essere anche valido per l’Italia. Massimo Gandolfini, leader del Family Day, smonta il racconto della sinistra sulle registrazioni dei figli di coppie gay, E sul presunto oscurantismo della destra che limiterebbe i diritti dei minori sulle famiglie arcobaleno. Notizia falsa visto che l’iscrizione del genitore biologico è sufficiente per garantire al bambino tutti i diritti, dalla salute all’istruzione. Le Procure fanno bene ad accertare gli atti di iscrizione all’anagrafe dei comuni ‘ribelli’.

Registrazione figli coppie gay, Gandolfini: la Procura fa bene

“Stiamo percorrendo la strada giusta. Ovvero, quella di valutare coppia per coppia se ci sono gli elementi – che vengono definiti peraltro dalla legge sull’adozione speciale – per dichiarare il genitore non biologico come il genitore idoneo all’adozione del bambino”. Così Gandolfini, dopo che la Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali per sottoporli al vaglio del Tribunale.

Nessun automatismo per i certificati di nascita con genitori dello stesso sesso

Gli atti riguardano tutte le iscrizioni di figli di coppie omogenitoriali registrate dal 2017. Da quando cioè l’amministrazione di centrosinistra ha scelto questa strada che confligge con la legge italiana che vieta la pratica dell’utero in affitto. Si tratta dei casi di 32 bambini, tutti di coppie di mamme, gli ultimi firmati dallo stesso sindaco Sergio Giordani. In linea teorica il Tribunale potrebbe arrivare a deciderne la nullità. “Questo automatismo – spiega il leader del Family day – per cui un certificato di nascita con due genitori dello stesso sesso formulato all’estero debba essere anche valido per l’Italia è assolutamente inaccettabile, perché è contro le nostre leggi”.

La legge deve essere uguale per tutti

“Finalmente ora si cerca di rimettere le cose a posto. E di far valere la legge che deve essere uguale per tutti. Così come una coppia etero che decide di adottare deve sottostare a tutta una serie di passaggi che rendono idonea l’adozione. Non vedo perché la stessa procedura non deve essere rispettata anche dalle coppie omosessuali.