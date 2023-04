“E’ scomparso Andrea Augello”. L’annuncio di La Russa, il commovente applauso dell’intera aula (video)

“E’ con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa del senatore Andrea Augello. Di lui ricordo la grande competenza e la forte determinazione ma anche l’amore per la politica e il rispetto per le istituzioni. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e quelle del Senato”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, ieri, ha annunciato in aula la notizia della scomparsa del Senatore Andrea Augello, annuncio che ha zittito l’emiciclo, in quel momento alle prese con dure polemiche tra maggioranza e opposizione sull’approvazione del Def. Dopo qualche interminabile secondo di raccoglimento, l’aula si è sciolta in un commovente applauso bipartisan in ricordo del senatore di Fratelli d’Italia, tra i più apprezzati anche dall’opposizione per stile e competenza. Questa mattina anche “Il Fatto Quotidiano”, di Marco Travaglio, gli ha dedicato un ricordo molto generoso di apprezzamenti e di riconoscimenti politici e umani.

La morte di Andrea Augello e l’annuncio al Senato di La Russa