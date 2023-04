Devastante frana di massi sulla spiaggia di Tropea (video): nessuna vittima solo per “miracolo”

Uno schianto improvviso e i massi sono crollati sulla spiaggia, per fortuna vuota, in quel momento, ma che da lì a un paio di giorni, per le festività di Pasqua, si sarebbe potuta affollare per escursioni e picnic vicino al mare. È crollato infatti parte del costone a picco sul mare (immagini dal drone) del promontorio denominato “Isola di Tropea”, su cui sorge il santuario di Santa Maria: alcuni massi sono franati sulla spiaggia sottostante. Le squadre di vigili del fuoco, giunte sul posto hanno escluso il coinvolgimento di persone, ma sono ore di preoccupazione per il sindaco della città calabrese Giovanni Macrì.

Frana di massi a Tropea, il sindaco lancia l’allarme per l’estate

“C’è massima allerta per quanto accaduto. D’intesa con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sono state attivate tutte le procedure per la verifica e la celere messa in sicurezza del sito che, adesso, resta la priorità assoluta” dice il primo cittadino, in costante contatto anche con la Protezione Civile regionale. Il cedimento fortunatamente si è verificato in un momento in cui non c’era nessuno. “Restiamo in stretto contatto con la Regione Calabria per valutare e concordare sopralluoghi, iniziative ed interventi urgenti per il sito, essendosi trattato di un crollo significativo in un’area già sotto costante attenzione”, ha spiegato il vicesindaco Roberto Scalfari, informando che nelle prossime ore i tecnici comunali interverranno sul sito per capire come intervenire, «rispetto ad una questione complessa e già nota all’Amministrazione comunale».