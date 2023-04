Def, Bonelli urla e attacca la destra: “Vergogna!”. Poi accusa un malore e finisce in infermeria

Aveva appena concluso il suo veemente intervento in aula, sul Def, attaccando il governo che ieri era andato sotto sulla votazione alla Camera, aveva urlato “vergogna, vergogna!” quando l’esponente dei Verdi, Angelo Bonelli, ha accusato un malore accasciandosi sulla poltrona di Montecitorio. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sospeso immediatamente la seduta, a parlare era il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti, mentre Bonelli veniva trasportato in infermeria. A quanto pare le condizioni di Bonelli, portato in carrozzina in infermeria, non sono allarmanti. Ora è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, sta andando al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Il coportavoce di Europa verde e deputato di Avs, avrebbe avuto solo “un capogiro”, riferiscono alcuni deputati lasciando l’emiciclo. Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti (Italia Viva) gli ha mandato “un grande in bocca al lupo”. Le sue parole sono state sottolineate da un applauso unanime dell’Assemblea di Montecitorio.

Bonelli, dalle accuse al malore

Bonelli, in aula, si era molto agitato. “Ieri i parlamentari di destra hanno deciso di rimanere sul divano o perdersi nei bagni di Montecitorio non venendo a votare. Siete i primi a non venire qui a onorare il vostro impegno con i cittadini pur essendo pagati bene per questo”, aveva detto nelle dichiarazioni di voto sul Def. “Non vi vergognate un poco di come governate questo Paese? Non avete un po di vergogna? Vi siete iscritti alla storia come la maggioranza che per la prima volta si è bocciata da sola il Def”, aveva detto ancora Bonelli che poi aveva concluso il suo intervento mostrando un cartello con l’immagine della ormai celebre venere influencer della campagna governativa e la scritta ‘Open to incompetenza’: “La cifra del vostro agire è l’incompetenza. Ieri, il livello di responsabilità è stato massimo da questo punto di vista”. Poi il malore, i soccorsi, le buone notizie.