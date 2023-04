Cruciani sbrocca contro i deliri di Oliviero Toscani che ha offeso la Meloni su la7: “Cretino e …”

Cruciani sbrocca contro Oliviero Toscani. Scambio di insulti via web per il fotografo sempre più accanito contro Giorgia Meloni. Ospite di Myrta Merlino nella puntata de L’Aria Che Tira Toscani non ha fatto mancare le sue sgredevolezze che hanno imbarazzaato la conduttrice e mandato su tutte le furie Cruciani duranta un intervento furibondo alla Zanzara. “Oggi – esordisce la conduttrice di La7 – abbiamo due facce di donne. Qua c’è la Meloni…”. Ma non fa in tempo a concludere il nome del premier che Toscani interrompe, esclamando: “Oh Madonna” in malo modo, con una mimica totalmento fuori luogo. “No – replica secca la Merlino -, non ti piace. Ma la Meloni e la Schlein, due facce di donne: non è già una novità commentare due facce di donne che rappresentano due modi di pensare?

Appena la Merlino nomina la Meloni, Toscani esplode

Toscani in maniera irritante irride: “Ma novità di cosa? Madonna, smettiamola. Non è che se è una donna, allora risolve i problemi, parliamo di superficialità assurde. Non abbiamo inventato nulla”. Ma per la conduttrice non è così. Ha sempre sottolineato l’importanza di avere un presidente del Consiglio donna per la prima volta nella storia. Per cui il collegamento diventa difficile. Spazientita, ricorda ibfatti a Toscani che un novità c’è eccome. E che in Italia non c’è mai stato un premier donna. L’ospite non recepisce. “Invece – cerca di domandare all’ospite – la Schlein è una faccia nuova?”.

Toscani, zucchero e miele con la Schlein

Sulla leader del Partito democratico Toscani cambia toni e partono gli elogi. “Sono stato uno dei primi a sostenere Elly Schlein, quando nessuno pensava che potesse vincere contro Bonaccini. La conosco da tanti anni, personalmente e umanamente; conosco la sua sensibilità, la sua visione e la sua intelligenza”. Ma lo show del fotografo prosegue a suon di insulti, insultando la “generazione dei 40/60enni italiani”. Il motivo? “Sono una generazione balorda: sono quelli che hanno avuto i nonni fascisti e i padri comunisti, sono delle seghe, cicciottelli e tatuati, fanatici di Vasco Rossi”.

Cruciani vede tutto e sbotta contro Toscani

Boh, una sequela di epiteti senza senso. Ed è per questo che Cruciani, durante la sua trasmissione radiofonica, non si trattiene. Ed insulta Oliviero Toscani che a sua volta aveva insultato Giorgia Meloni e approcciato il tema migranti in modo indegno: “Dico imbecille, dico cretino a Oliviero Toscani che ha detto: ‘Portate qui i migranti con le navi di Costa Crociere e in Africa lasciate i nostri politici’“, ha tuonato il giornalista e conduttore radiofonico. Del resto, Toscani non sa usare i termini di un dibattito civile. Sproloqui e insulti trovano poi le reazioni che meritano. Toscani è sempre il solito. Un mix di provocazioni e insulti contro la destra. In particolare contro Giorgia Meloni. Anche basta.