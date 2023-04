Berlusconi, Pina Picierno s’affretta a parlare del “dopo”. Tajani: «Ipotesi un po’ iettatorie»

Scivolone di stile ad Agorà, dove pur nella solidarietà giunta trasversalmente, si specula su uno scenario politico in cui Silvio Berlusconi viene dato ormai fuori dai giochi. «Temo, e lo affermo con preoccupazione, che Forza Italia non prosegua senza Silvio Berlusconi nel ruolo di leader. È difficile intravedere il futuro del partito privo della presidenza di Berlusconi. Già con Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini si erano registrati i primi abbandoni significativi», ha detto Pina Picierno, sebbene in un collegamento con la stessa trasmissione Antonio Tajani avesse chiarito che «Berlusconi segue quello che accade e ci dà indicazioni» e nel partito non si ragiona affatto su un «dopo».

Picierno si avventura sul “dopo Berlusconi”, Tajani gela le «ipotesi iettatorie»

«Non se ne è mai parlato. Nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi. Perché, grazie a Dio, Berlusconi è operativo… Sembrano un po’ iettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuna parla di congressi, nessuno litiga», ha spiegato il vicepremier, riferendo dell’attivismo di Berlusconi, il quale per altro ieri ha anche chiamato vertici e dirigenti azzurri per raccomandare loro «il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché – sono state le sue parole – “Il Paese ha bisogno di noi!”».

Il Cavaliere «segue quello che accade e ci dà indicazioni»

Tajani stamattina ha aggiunto alcuni dettagli rispetto a quella telefonata: «La sua voce era forte, squillante. Ci ha incoraggiato tutti. Poi durante il Consiglio dei ministri ha chiamato Meloni e Salvini, tant’è vero che Meloni è uscita dalla riunione e ho continuato a presiedere io il Cdm». «Berlusconi – ha sottolineato Tajani parlando di Forza Italia – segue quello che accade e ci dà indicazioni. Stiamo lavorando in maniera seria: questa mattina faremo una riunione per organizzare la manifestazione nazionale che faremo il 5-6 maggio a Milano. L’attività organizzativa e la campagna per le amministrative continua, in barba a chi dice che litighiamo».

Tajani: «Ho parlato con Zangrillo, Berlusconi è un leone, risponde bene alle cure»

Il ministro degli Esteri e coordinatore azzurro nel corso della trasmissione ha anche riferito di aver parlato con il professor Zangrillo, il medico personale del Cav, il quale lo ha informato che «Berlusconi ha riposato bene, che è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure». «Questo ci fa ben sperare. Berlusconi – ha ribadito Tajani – è un leone, anche fisicamente forte nonostante i problemi che ha avuto. Quindi vogliamo essere ottimisti».