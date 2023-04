Asta da 4 milioni di dollari per le scarpe di Michael Jordan indossate quando fece 37 punti in 40 minuti

C’è un oggetto unico al mondo che sta per essere messo in vendita martedì 11 aprile. Sotheby’s ha messo all’asta il paio di Nike Air Jordan XIII, taglia 47 1/2, indossate da Michael Jordan in gara 2 delle finali Nba del 5 giugno 1998. Quel giorno al Delta Center di Salt Lake City, MJ aveva partecipato attivamente alla Vittoria dei Bulls contro gli Utah Jazz (93-88), segnando 37 punti in 40 minuti. Lo riporta, tra gli altri media, Paris Match.

Le scarpe di Michael Jordan valgono dai 2 ai 4 milioni di euro

Dopo la partita, al raccattapalle responsabile dello spogliatoio dei Bulls sono state offerte queste sneakers dalle mani di Michael Jordan. Il giorno prima il ragazzo gli aveva fatto un favore, trovando una giacca da allenamento che non trovava più. “Le scarpe da ginnastica hanno grandi e belle firme d’argento su ciascuna estremità e sono in condizioni immacolate”, specifica Sotheby’s nella nota associata alla vendita. Secondo una portavoce di Sotheby’s al Washington Post, il raccattapalle aveva precedentemente venduto le scarpe alla persona che le aveva consegnate per la vendita, ma la donna ha rifiutato di rivelare l’identità dei due individui.

Stando alla stima della casa d’aste americana, queste Air Jordan XIII dovrebbero volare via a un prezzo dai 2 ai 4 milioni di dollari. Al momento, l’offerta ha già raggiunto 1,8 milioni. Un record storico. Lo scorso ottobre, un paio di Nike Air Ships indossate da Michael Jordan all’inizio della sua carriera sono state vendute per 1,47 milioni di dollari, stabilendo un prezzo record per le scarpe indossate durante le partite.