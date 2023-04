Alce irrompe in un cinema e divora i popcorn: le immagini dall’Alaska fanno il giro del mondo (video)

Irruzione fuori programma in un cinema di Kenai, cittadina di 7mila abitanti nel sud dell’Alaska, dove un giovane alce ha fatto irruzione ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

«Il profumo dei nostri popcorn lo ha attirato», ha spiegato ai giornali il direttore del cinema di Kenai, Ricky Black. “Era piuttosto concentrato su questo. Immagino che fosse stanco di mangiare corteccia per l’inverno”.

Il giovane alce è entrato nel cinema mentre le sale erano piene per L’esorcista del Papa e SuperMario Bros, ma il vero spettacolo alla fine si è rivelato lui. L’animale è rimasto per circa cinque minuti nella hall, ha detto Black. Il video di sorveglianza mostra l’alce che annusa intorno al chiosco prima di seguire il suo naso fino a un vicino vassoio di popcorn lasciato dal bidone della spazzatura. A un certo punto ha anche incastrato il muso in una scatola di un fast food.

“Stavamo solo facendo il ricircolo dell’aria. Apriamo il portone abbastanza spesso durante questo periodo dell’anno perché fuori è così bello e vuoi far entrare un po’ di quell’aria fresca.”

Il pericolo di un alce maschio nella stagione degli amori

Tuttavia, come si legge sui giornali locali, la situazione sarebbe stata decisamente diversa se fosse entrato un alce adulto. “Non avrei la stessa reazione a un maschio di alce in calore nella stagione degli amori, o a una femmina di alce che ha appena partorito”, ha detto il direttore di sala.

In Alaska, è contro la legge dare da mangiare alle alci. Secondo il Dipartimento della pesca e della selvaggina dell’Alaska … le alci che sono state nutrite hanno maggiori probabilità di caricare le persone, compresi i bambini.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena. Non è la prima volta che succede. Qualche settimana prima sempre in Alaska, ad Anchorage, un alce era entrato nell’ospedale Providence Alaska Health Park, nel centro oncologico dell’ospedale e ha passeggiato mangiando alcune piante degli uffici.