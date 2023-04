Panico al circo: i leoni scappano e danno la caccia agli spettatori sugli spalti (video)

I leoni sembravano tranquilli, in gabbia, ma quando hanno intravisto un varco nella gabbia si sono infilati e sono scappati dal centro della piazzola del circo, finendo tra gli spettatori, nella provincia cinese di Henan, durante uno spettacolo circense. Due leoni sono fuggiti dalla gabbia dove i domatori erano intenti, a suon di frustate, a far eseguire loro gli esercizi: i felini sono scappati finend0 tra il pubblico in fuga.