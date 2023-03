Vigili del fuoco, gli auguri della Meloni agli allievi: “Fieri di voi”. Da brividi il giuramento (video)

“Auguri ai nuovi allievi Vigili del Fuoco che oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Siate fieri del percorso intrapreso, consapevoli di appartenere ad un Corpo che è fonte di orgoglio e sicurezza per tutti noi. Buon lavoro”. Lo scrive in un tweet il premier Giorgia Meloni. Coraggio, professionalità e generosità sono da sempre l’identikit di un Corpo di grande valore. Cerimonia da brividi mercoledì con il giuramento di mille allievi vigili del fuoco alle Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle.

I Vigili del Fuoco sono l’architrave del sistema nazionale di protezione civile

Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è ”l’architrave del sistema nazionale di protezione civile” e una ”delle eccellenze del nostro paese”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della cerimonia. In particolare hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana un neo vice direttore sanitario, 211 nuovi ispettori antincendio e 778 allievi vigili del fuoco. Il premier Meloni ha voluto mandare un messaggio agli allievi. Al giuramento il ministro dell’Interno ha assicurato di fare “tutto quanto è possibile per dare nuovo impulso al processo di valorizzazione del Corpo; e il riconoscimento della sua specificità promuovendo sempre ogni consentita iniziativa per pervenire a un potenziamento degli organici; e a un’implementazione, anche grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, delle sue dotazioni materiali.

Per i nuovi allievi una sfida sempre più difficile

Nel corso della cerimonia il capo Dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega ha sottolineato che il pericolo ”incendi mette sotto scacco il territorio nazionale” mentre ”il cambiamento climatico è un acceleratore che ci esporrà a fenomeni estremi”. Lega ha poi ricordato le vittime delle alluvioni delle Marche e di Casamicciola. La partita dei cambiamenti climatici, ha aggiunto il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Guido Parisi, ”su un territorio sempre più fragile, con una società sempre più esigente, cari ragazzi, diventa anche la vostra sfida, ed è una scommessa che possiamo vincere solo se eleviamo i livelli di qualificazione e di specializzazione, se potenziamo le prestazioni dei mezzi e delle strumentazioni, senza però mai trascurare la carta vincente che sin qui ci ha permesso di superare anche i momenti più duri: lo spirito di squadra”.