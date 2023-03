Ruggeri ironizza sulla consigliera dem che difende le borseggiatrici rom: “Anche gridare Al ladro! è discriminazione…”

“Secondo me anche gridare “Al ladro! Al ladro!” è una offensiva discriminazione ai danni di una minoranza…”. Ci scherza su, Enrico Ruggeri, dopo le uscite della consigliera comunale milanese del Pd sui video delle borseggiatrcie di etnia rom. “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante”, aveva detto l’esponente della sinistra Monica Romano. Anzi aveva aggiunto che si trattava di squadrismo, come la rissa davanti al liceo fiorentino di qualche settimana fa.

Ora la consigliera dice di essere vittima di critiche e insulti e anche di attacchi omofobi, ma di certo era prevedibile che la sua uscita scatenasse polemiche e anche ironie. Sono soprattutto queste a prevalere sui social. Come dimostrano i commenti al tweet di Ruggeri. Il cantautore infatti ripropone un tweet del comico e musicista Rocco Tanica: “Sì, basta con questa violenza del filmare le rom borseggiatrici, cittadine europee che chiedono solo rispetto e tranquillità. Grazie @monica_romano vicepresidentessa della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili presso il Comune di Milano per questa grandiosa stronzata”.

Secondo me anche gridare “Al ladro! Al ladro!” è una offensiva discriminazione ai danni di una minoranza… https://t.co/2J2R5M0LmT — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) March 13, 2023

Anche le risposte alla provocazione di Ruggeri mostrano che è meglio farsi una risata piuttosto che replicare in modo logico e argomentato alle fesserie. “A me hanno rubato la borsa lunedì – dice Katiu’ – Non ti nascondo che sono stata in pena perché la lampo fa difetto e magari questo poteva essere visto come un atteggiamento di chiusura da parte mia verso il ladro. “Ladro” poi… io direi più “proprietario alternativo”.

Altro commento: “Per non incorrere in errore, urlare (mi raccomando a bassa voce): “Cortesemente, potreste intrattenere ove e eventualmente trattenere l’esimio signore nella cui tasca dovrebbe inavvertitamente essere caduto il mio portafoglio?”. E infine: “Enrico, non puoi dire ladro. Devi dire “percettore di reddito diversamente differenziato”. Altri non credono che possa essere vero ciò che ha detta la consigliera Monica Romano. Invece è tutto vero e verificato. E, cosa ancora più bizzarra, c’è pure chi la difende. La sinistra, lo sappiamo, ha un debole per le “devianze” e rubare entra a pieno titolo nelle trasgressioni da mettere sotto tutela…